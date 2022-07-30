Soylu: "Çocuklarımızdan beklediğimiz bir tek şey var, bütün dünyaya medeniyetimizi nakşedecek ilimleri öğrenmeleri" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Toplu fotoğraf çekilmeleri Soylu: "Çocuklarımızdan beklediğimiz bir tek şey var.Bütün dünyaya medeniyetimizi nakşedecek ilimleri öğrenmeleridir" ŞIRNAK - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta düzenlenen "Cudi Festivali"nde konuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Toplu fotoğraf çekilmeleri Soylu: "Çocuklarımızdan beklediğimiz bir tek şey var.Bütün dünyaya medeniyetimizi nakşedecek ilimleri öğrenmeleridir" ŞIRNAK - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta düzenlenen "Cudi Festivali"nde konuştu.-3- Güncel AA / Bestami Bodruk Süleyman Soylu Şırnak Güncel Haberler

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