Soylu: "Çocuklarımızdan beklediğimiz bir tek şey var, bütün dünyaya medeniyetimizi nakşedecek ilimleri öğrenmeleri" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Soylu: "Çocuklarımızdan beklediğimiz bir tek şey var, bütün dünyaya medeniyetimizi nakşedecek ilimleri öğrenmeleri"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Toplu fotoğraf çekilmeleri Soylu: "Çocuklarımızdan beklediğimiz bir tek şey var.Bütün dünyaya medeniyetimizi nakşedecek ilimleri öğrenmeleridir" ŞIRNAK - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta düzenlenen "Cudi Festivali"nde konuştu.

 - Güncelleme:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması

Toplu fotoğraf çekilmeleri Soylu:

"Çocuklarımızdan beklediğimiz bir tek şey var.Bütün dünyaya medeniyetimizi nakşedecek ilimleri öğrenmeleridir"

ŞIRNAK - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta düzenlenen "Cudi Festivali"nde konuştu.-3-

AA / Bestami Bodruk - Güncel

Süleyman Soylu Şırnak Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title