SOYLU CEZAEVLERİNDE MADDE BAĞIMLILIĞI İLE İLGİLİ TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ AÇIYORUZ

, İÇİŞLERİ Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Süleyman Soylu, Yeşilköy'de İstanbul Muhtarları İftar buluşması programına katıldı. Programa, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, ilçe kaymakamları, ilçe emniyet müdürleri, ilçe jandarma komutanları ve mahalle muhtarları da katıldı. İftar sonrasında konuşan Bakan Soylu, " Uyuşturucuyla ilgili madde bağlantılı ölümlerde İstanbul'da 2016 yılındaki kaybımız 299 sayı geriledi" dedi. Bakan Soylu," Şimdi cezaevlerinde madde bağımlılığı ile ilgili tedavi ve rehabilitasyon merkezleri açıyoruz. Aynı zamanda sadece tedavi rehabilitasyon yapacak cezaevleri de kuruyoruz. " diye konuştu.

"Bizleri bu sofrada buluşturan siyaset değildir; bizleri bu sofrada buluşturan millettir." diyen Bakan Soylu, "Onun için biz Türkiye'nin her yerinde muhtarlarımızla omuz omuza çalıştığımız, uyuşturucuyla mücadelede omuz omuza çalıştığımız yaklaşık 125 bin metruk binayı tespit ederken 110 binini yıkıp veya rehabilite ederken muhtarlarımızla yan yanaydık. Kadına yönelik şiddette istişare halindeydik. Asayişte evden hırsızlıkla mücadelede istişare halindeydik. Sahada nelere dikkat etmek lazım sorunun kaynağı nedir hangi mahallelere semtlere dikkat etmek lazım, bunların hepsini muhtarlık grubuyla tespit ettik ve tedbir aldık. " dedi.

"İSTANBUL'DA MALA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR YÜZDE 40 AZALMIŞTIR"

İçişleri Bakanı Soylu, "Toplam nüfusun bu dönem içinde yüzde 7.5 artış gösterdiği 2016 - 2022 yılları arasında İstanbul'daki toplam jandarma ve sahil güvenlik sayısı yüzde 42.3 artışla 40 bin 606'dan 57 bin 752'ye çıkmıştır. Yani İstanbul'da güvenlik gücünde ciddi bir artış meydana getirdi. Sadece çarşı ve mahalle bekçilerini 285'ten 5 bin 620 ye çıkardık şimdi 66 tanesinin eğitimi bitti yakında başlayacaklar. Ayrıca 720 çarşı ve mahalle bekçisini şimdi gönderiyoruz İstanbul'a. Seçimi onlarla beraber geçeceğiz daha sonra 1 Haziran'da ara eğitimlerine gitmiş olacaklar. Bu kapasite artışıyla İstanbul'da 2017 'de 80 olan günlük ortalama hırsızlık sayısı 2022'de 27 'ye düşmüştür" dedi. Bakan Soylu, "İstanbul'da mala karşı işlenen suçlar yüzde 40 azalmıştır.Ne zaman? Bu süreç içerisinde. İstanbul'da aldığımız trafik tedbirleriyle yine aynı periyotta trafik kazası sonucu yaşanan can kaybı sayısı 2016 ile 2022 arası yüzde 25 azalışla 524 'ten 392'ye düşmüştür. Uyuşturucuyla ilgili madde bağlantılı ölümlerde İstanbul'da 2016 yılındaki kaybımız 299 sayı geriledi. Bir bilgi daha vereyim. Ankara İzmir İstanbul Bursa ve Adana. Bu beş şehir arasında kişilere karşı işlenen suçlarda 100 bin nüfus başına olay sayısı en düşük olan il, 950 olayla İstanbul'dur.

" İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BİNAMIZ İÇİN ÇOK GÜÇLÜ BİR YERLEŞKE YAPTIK"

Soylu, kamu hizmeti açısından da önemli yatırımlar yaptıklarını belirterek, "İçişleri Bakanlığı olarak 15 Temmuz'dan sonra İstanbul'da Arnavutköy, Çatalca, Bağcılar, Gaziosmanpaşa ve Sancaktepe Kaymakamlığını da satın alarak toplam 5 adet hükümet binası ilçelerimize kazandırılmış oldu. Yine Bayrampaşa, Çekmeköy, Silivri, Şile, Şişli ve Ümraniye olmak üzere 6 hükümet konağının da inşaatı devam ediyor. Ataşehir ve Kadıköy hükümet konaklarının inşaatını da 2023 yatırım programına aldık, projeleri hazırlandı. İnşallah en kısa zamanda yapımına başlayacağız." dedi.

Bakan Soylu, " Yine İstanbul ile ilgili bir adım daha attık. Önümüzdeki günlerde başlayacak. Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü Hasdal'a taşıyoruz. Yine İstanbul Emniyet Müdürlüğü binamız için çok güçlü bir yerleşke yaptık. TOKİ ile de bir anlaştık ve birtakım İstanbul'daki arsalarımızı onlara verdik. Üzerine biraz da para verdik. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ait binayı Aksaray'dan şu anda metronun bulunduğu Galatasaray Stadına girdiğiniz Hasdal'a döndüğünüz köşede tam o köşede hem de muhteşem bir bina olarak konuşlandırıyoruz. Yine aynı hattın içinde çevik kuvvet binasının yanı sıra, bir özel harekat binasını da birlikte yapıyoruz" şeklinde konuştu.

" CEZAEVLERİNDE MADDE BAĞIMLILIĞI İLE İLGİLİ TEDAVİ MERKEZLERİ AÇIYORUZ "

Soylu, " Şimdi cezaevlerinde madde bağımlılığı ile ilgili tedavi ve rehabilitasyon merkezleri açıyoruz. Aynı zamanda sadece tedavi rehabilitasyon yapacak cezaevleri de kuruyoruz. Sağlık Bakanlığı bu adımlarla birlikte başka bir şey daha gerçekleştiriyor. Rehabilitasyon merkezleri açıyoruz ilkini de İstanbul'da açıyoruz. Orman Bakanlığımız ile konuştum. Ormanlarımızın içinde Bahar Merkezleri dediğimiz tedavinin ve rehabilitasyonun sıra beklemeden yapılacağı merkezleri en geç 1 yıl içerisinde bütün Türkiye'de açılmış olacak. Uyuşturucu kullanmış ve denetimli serbestlikle serbest bırakılmış bir daha da gidip hiçbir yere uğramamış kişilerle ilgili yeni bir düzenleme daha yaptık. Artık onu polis denetim serbestlik için beklemeyecek. Bizatihi bazen sürpriz ziyaretler yapılacak. Onların uyuşturucu kullanmasının önüne geçmek için, elden gelen her şey yapılacak. Sadece bu da değil başka bir şey daha, eskiden uyuşturucu alınırdı savcılıktan hakimlikten oralara gönderilirdi orada da birçok tezvirat olurdu Doğru mu ? Şimdi kanun değişti orada yaptığımız değişiklikle mahkeme sonucunu beklemeden imha edilebilecek. Bu ve bunun gibi birçok değişiklikler gerçekleştirdik. Bu sahada yaptığımız mücadelenin kanunla beraber desteklenmesidir. ve biz bu mücadeleden başarılı çıkacağız " diye konuştu.