SOYLU BÜTÜN DÜNYAYA VARLIĞINI İFADE EDEN BİR TÜRKİYE VAR

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, " Libya'da, Doğu Akdeniz'de onların haykırmasına rağmen bugün varlığını ortaya koyan kimilerde barışı, kimilerde huzuru temin eden bir Türkiye var. Onlar ne söylerlerse söylesinler, onlar Türkiye'ye çelme takmaya Allah'a hamdolsun ki, Ayasofya'sıyla beraber bütün dünyaya varlığını ifade eden bir Türkiye var" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bayburt'a geldi. İlk olarak Bayburt Valiliği'ni ziyaret eden Soylu, Vali Cüneyt Epcim, Milletvekili Fetani Battal ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Soylu, valilik binası önünde toplanan vatandaşlara hitap etti. Libya'da, Doğu Akdeniz'de barışı ve huzuru sağlayan bir Türkiye'nin olduğunu belirten Soylu, "PKK'lı teröristlerle bir araya gelerek bize diz çökertecekler. Onlar hangi adımı atarlarsa atsınlar, hangi oyunu kurarlarsa kursunlar, onlar bir taraftan gezi olaylarını yaptılar, bizi diz çökertemediler. Bir taraftan 17/25 Aralık FETÖ darbesini yaptılar bizi diz çökertemediler. Onlar zannettiler ki, milletimiz bu işi anlamıyor. Onlar zannettiler ki Bayburtlu hemşerilerim bu işleri takip etmiyor. Ben bir şey biliyorum; şurada Bayburt'ta bir kahveye oturayım, eğer Amerikan Başkanına fesini ters giydirmezse benim hemşerilerim ben hiçbir şey bilmiyorum. Dünyayı da takip ediyor, Türkiye'yi de takip ediyor. Dünyada neler olduğunu da biliyor ve bize hangi oyunların kurulduğunu da biliyor. Size bir evladınız ve kardeşiniz olarak söylüyorum; bize isterlerse adım attırmayacaklarını zannediyorlar. Ne söylerse söylesinler. Libya'da, Doğu Akdeniz'de onların haykırmasına rağmen bugün varlığını ortaya koyan kimilerde barışı, kimilerde huzuru temin eden bir Türkiye var. Onlar ne söylerlerse söylesinler, onlar Türkiye'ye çelme takmaya çalışırken bir taraftan şehir hastaneleriyle, bir taraftan dünyanın en büyük havalimanlarıyla, bir taraftan Çanakkale'deki köprüsüyle, bir taraftan insansız hava araçlarıyla, bir taraftan dünyadaki en büyük barajlarıyla, bir taraftan bize hangi çelmeyi takmaya çalışırsa çalışsınlar Allah'a hamdolsun ki, Ayasofya'sıyla beraber bütün dünyaya varlığını ifade eden bir Türkiye var" diye konuştu.

'BUGÜNE KADAR CUMHURBAŞKANIMIZA İTİMAT ETTİNİZ'

Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Size şunu söyleyeceğim; dönem dönem elbette dünyanın içerisinde yaşadığımız bu sıkıntılardan dolayı bize de intikal eden birtakım sıkıntılar var. Ben sizin kardeşinizim ve şunu söylüyorum; şu tercihi elbette ki bu büyük milletimiz yapacaktır; bu sıkıntıları Kemal Kılıçdaroğlu ve aveneleri mi çözer, bu sıkıntıları bugün dünyanın karşısında mum gibi durduğu Tayyip Erdoğan mı çözer? Bugüne kadar reise itimat ettiniz. Bugüne kadar cumhurbaşkanımıza itimat ettiniz. Değerlerimize hakaret edenlerimize karşı milletinin yanında olan kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a güvendiniz ve itimat ettiniz. Hiçbir zaman kendi geleceği için, hiçbir zaman makam için, koltuk için ne eğildi ne de büküldü. Sadece bu dünyanın, sadece ülkemizin büyümesinin, zenginleşmesinin değil, ben yaşıyorum ve görüyorum ki, öteki dünyanın da hesabını yapan, bu milletin bütün değerlerine sahip çıkmaya çalışan, her türlü oyuna ve tuzağa sadece ve sadece milletin iradesiyle ve sizinle beraber bozmaya çalışan cumhurbaşkanımız var."

'BU FIRSATI BİR DAHA BULAMAYIZ'

Dünyadaki diğer ülkelerin karışıklık içerisinde olduğunu kaydeden Soylu, "Kıymetli hemşerilerim; bu fırsatı bir daha bulamayız. Bir daha dünyayı da böyle yakalayamayız. Almanya'dan İngiltere'ye kadar, Amerika'dan Çin'e kadar dünyanın her tarafında büyük büyük geçinen ülkelerin, bugün sizin huzurunuzda söylemek istiyorum ki, büyük karmaşıklar içerisinde olduğunu görüyoruz. Alışmışlardı bedavacılığa. Problemlerini, sorunlarını Müslüman ülkelerin üzerine yık, Türkiye'nin üzerine yık. Türkiye ile beraber uğraş. Kendi ülkelerindeki insanları rahat ettirmek için buralarda karmaşıklık oluştur. Onların fotoğrafları da foyaları da ortaya çıktı. Afganistan'dan kalkan uçağın fotoğrafını hep beraber gördük. Öyle bir kaçtılar ki, dünyada Amerika'nın rezilliğini kendisinden sonraki gelecek nesillere de bırakmak zorunda kaldılar. Herkesin bir hesabı var. Yaptığın zulümlerin hesabını Allah bilir ve sana gösterir. Tamamen bundan oldu. Onun için, içinde bulunduğumuz zorluklar var, sıkıntılar var ama şunu ifade edeyim; bize itimat edin ve güvenin. Etrafımızdaki coğrafyada sıkıntılar var. Bize itimat edin ve güvenin" ifadelerinde bulundu.Bakan Süleyman Soylu, konuşmasının ardından Bayburt Belediyesi'ni ziyaret etti.