Soylu: "Biz sizin emrinize amadeyiz"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Soylu: "Dilimiz, rengimiz, etnik kökenimiz bunların hiçbirisinin birbirimizi ayırt edecek bir gücü söz konusu değildir" ŞIRNAK - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta düzenlenen "Cudi Festivali"nde konuştu.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Soylu:
"Dilimiz, rengimiz, etnik kökenimiz bunların hiçbirisinin birbirimizi ayırt edecek bir gücü söz konusu değildir"
ŞIRNAK - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta düzenlenen "Cudi Festivali"nde konuştu.-2-
AA / Bestami Bodruk - Güncel