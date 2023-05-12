SOYLU: BANA KENDİ MİLLETVEKİLİNİN KASEDİNİ BUL DEDİ - 2

İÇİŞLERİ Bakanı ve AK Parti ikinci bölge milletvekili adayı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Bana kendi milletvekilinin kasetini, 'Ne olursun Süleyman Soylu bunu bul'. Bu milletvekilinin kasetini, bunu söylemeyecektim ama söyleyeceğim. Biz insanlık yaptık, adamlık yaptık. Gittik Kıbrıs'ta yakaladık kasetleri aldık" dedi.

'7'Lİ MASA AMERİKA'NIN ÖLÜ YATIRIMI OLARAK ORTAYA ÇIKACAKTIR"

Soylu, AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'nda partililerle ve STK temsilcileriyle buluştu. Bakan Soylu, 'Koltuk heveslerini bir masada topladılar, onları uzaktan kumandalı oyuncak gibi yönlendiriyorlar. Herkes bir anket açıklıyor, adayların istifası üzerinden oy kayması hesaplaması yapıyorlar. Ben size bir şey söyleyeyim, siyaset çok gerçek bir şeydir. Seçimde çok gerçek bir şeydir. Algı operasyonları, sosyal medya ile çok küçük oy kaymalarına sebep olur ama sonuca etki etmez. Sonucu belirleyen gerçeklerdir. Kimse kusura bakmasın, 6'lı, 7'li masa fos çıkmıştır. 7'li masa Amerika'nın bir ölü yatırımı olarak ortaya çıkacaktır, beklentiyi karşılayamamıştır. Tıpkı, Batı'nın PKK yatırımı gibi ölü yatırımdır, yanlış yatırımdır. Bütün kifayetsiz muhterisleri, bir masaya toplayıp HDP'ye yönetmeye burada bir terör koridoruna ulaşmayı istediler" dedi.

Soylu, 'Adi bir FETÖ operasyonuyla beraber Türkiye'de eski günleri hatırlatan, insanlara suikast itibarı yapan ve o suikastı yaparken de, biz zamanında beraber çalışmıştık, bu ayıp olur diye düşünmeyen, FETÖ'nün kucağına oturan ve Amerika'nın yönlendirdiği bütün eylemleri kendine maharet yapan bir algı işini ve oradaki oylara çökmeye çalışan anlayışı yeniden görüyoruz" diye konuştu.

"FETÖ İLE İŞBİRLİĞİ YAPIYORSUN"

Bakan Soylu, 'Kirli birtakım oyunları var, ahlaksız bir takım oyunları var. Rezil, terbiyesiz, ahlaksız Kılıçdaroğlu. Bana kendi milletvekilinin kasetini, 'Ne olursun Süleyman Soylu bunu bul'. Bu milletvekilinin kasetini, bunu söylemeyecektim ama söyleyeceğim. Biz insanlık yaptık, adamlık yaptık. Gittik Kıbrıs'tan kasetleri aldık yakaladık sakladık ve bugüne kadar kendi milletvekilinin kaseti çıkmadı. Sen edepsiz bir adamsın. FETÖ ile işbirliği yapıyorsun, insanların kasetini ortaya koyuyorsun. Ne edepsiz bir adamsın. Biz namuslu insanlarız. Aile mahremiyetinin ne olduğunu biliyoruz. Aile mahremiyetinin ne olduğunu ortaya koymaya çalışıyoruz. İnsanların montaj kasetlerle, insanlara birtakım şeylerle itibar suikastı yapabilecek bir anlayışı ortaya koyabiliyorsun. İnsanların aileleri yok mu' Yarın sen iktidara gelirsen insanlarla ilgili değerlendirmeleri kasetler üzerinden mi kuracaksın? Baykal'a yaptığın gibi. Kendin başka birilerine yaptığın gibi. Kendin söyledin, kendin rica ettin, kendi arkadaşlarını gönderdin. 'Allah'ını seversen milletvekilimin kasetini bul ve yok et, bunu bir şekilde ortaya çıkartma' dedin. Ne edepsiz adamsın. Demek bu devlet senin elinde olsa milletin her türlü ilişkisini ortaya koyabilecek bir anlayışı sergilerdin. Eğer isim verirse, ama isim vermem. Neden isim vermem? Çünkü herkes biliyor. Cumhuriyet Halk Partisi grubunda herkes biliyor. Ayıp bu işler. Bu devlet size mi teslim edilecek? Milletin mahremiyeti ile oynarsınız, ondan sonra elinizde seçim için en önemli oy demokrasidir. İnsanlar Muharrem İnce'ye oy verdiler. Gümrük kapılarında vermediler mi? Oy işlemi başladı. Ben bunu darbe derken, bu bir darbe yapıyor, Amerika diyor ki Biden, 'Bu sefer darbe ile değil seçim ile yapacağız bu işi'. Yani Türkiye'nin seçimine müdahale edeceğim diyor. Anlatıyor nasıl müdahale edeceğini. Biz bunları anlatırken kıyameti koparttılar. Yazıklar olsun insanları gururu şerefi ile bu şekilde uğraşılır mı? Şunu söyleyeyim. Buradan Muharrem İnce beni dinlesin. Bu işin sonuna kadar peşindeyiz. Nerede olursa olsun, Türk demokrasisinin Türk seçiminin Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kim müdahale ediyorsa, bunun adı Kılıçdaroğlu da olsa sonuna kadar peşindeyim" şeklinde konuştu.

Sizce Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararı doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 11, 2023