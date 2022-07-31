Soylu: Amerika terör örgütlerini pişiriyor

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Esenyurt Doğu ve Güneydoğu Anadolu Dernekleri buluşmasında, "Üçünün desteği de bu topraklar değildir. Amerika pişirmektedir. Avrupa'nın üzerinden de Türkiye'ye bunu göndermektedir. Bu kadar açık ve net. DAEŞ da aynıdır, FETÖ de, PKK da aynıdır." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Esenyurt'ta 21 dernekten 120 kişinin bulunduğu Esenyurt Doğu ve Güneydoğu Anadolu Dernekleri'nin buluşmasına katıldı. Etkinliğe İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AKP İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, dernek başkanları ve üyeleri katıldı.

"BİZ AYAKTA KALMASAYDIK EZER GEÇERLERDİ"

"Biz Batı'yı ilk kez böyle yakaladık. İngiltere'yi görüyorsunuz. İstikrarsızlığı devam ediyor. Göreceksiniz. Almanya'dan Amerika'ya kadar Avrupa'da ve Batı'da yönlerini tayin edemeyen bir durum söz konusu. Makasımızı kapatıyoruz. Aramızda ciddi bir makas var. Zorluk yok mu? Bu kadar başından sıkıntı geçen, geçirilmesi için yedi düvelin ayağa kalktığı bir ülkenin sıkıntısı olmaz mı? Elbette olur ama altyapımızı tamamladık. Hem de güçlü bir şekilde tamamladık. Şehir hastanelerimizden yollara kadar. Havalimanlarımızdan üniversitelerimize kadar bunların her birinin önemli bir bölümü de son on yılda saldırı anında kaldığımız zaman dilimi içerisinde gerçekleşti. Sadece kendimize faydamız olmadı. Dünya'ya da faydamız oldu. Biz ayakta kaldığımız için dünyadaki gıda sıkıntısını çözebilecek tek ülke olarak Türkiye'yi gördükleri için Recep Tayyip Erdoğan'a müracaat ettiler. Biz ayakta kalmasaydık üzerimize ezer geçerlerdi"