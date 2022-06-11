Soylu: "Bize güvenin biz size yanlış yapmayız, yapana da müsaade etmeyiz" - Haberler

Soylu: "Bize güvenin biz size yanlış yapmayız, yapana da müsaade etmeyiz"
AA - Osman Baytürk - Güncel
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Beşyol Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreni İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,Beşyol Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.
Beşyol Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreni
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,Beşyol Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. (2)
AA / Osman Baytürk - Güncel