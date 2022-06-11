Soylu: "Bize güvenin biz size yanlış yapmayız, yapana da müsaade etmeyiz" Beşyol Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreni İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,Beşyol Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. Beşyol Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreni İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,Beşyol Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. (2) AA / Osman Baytürk - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Soylu: 'Bize güvenin biz size yanlış yapmayız, yapana da müsaade etmeyiz' - Haberler

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