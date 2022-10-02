Soylu: "Bu dağlar kardeşliğimizin, birliğimizin, beraberliğimizin, hürriyetimizin, tam bağımsızlığımızın sembolüdür"
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Toplu fotoğraf çekimi ŞIRNAK - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta Kavaldağı'nda kurulan Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Üs Bölgesinde incelemelerde bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması
Toplu fotoğraf çekimi ŞIRNAK - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta Kavaldağı'nda kurulan Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Üs Bölgesinde incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. (3)
Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel