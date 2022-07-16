Soylu: "15 Temmuz gecesi sayın Cumhurbaşkanımız tarihin kendisine verdiği görevi hakkıyla yerine getirmiştir" - Haberler

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Soylu: "15 Temmuz gecesi sayın Cumhurbaşkanımız tarihin kendisine verdiği görevi hakkıyla yerine getirmiştir"

AA - Emir Sultan Demirci - Güncel
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı ile Havacılık Dairesi Başkanlığında düzenlenen programa katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı ile Havacılık Dairesi Başkanlığında düzenlenen programa katıldı. (5)

"Allah'a çok şükür bu aziz milletin bütün zor zamanlarında kendi evlatlarından bir lider çıkmış ve sorumluluk almıştır"

"Tıpkı bunun gibi 15 Temmuz gecesi de sayın Cumhurbaşkanımız tarihin kendisine verdiği görevi hakkıyla yerine getirmiştir. Geri durmamıştır, tereddüt göstermemiştir ve bu milletin cesaretine ve ferasetine ve gücüne liderlik etmiştir"

AA / Emir Sultan Demirci - Güncel

Süleyman Soylu Demokrasi Güncel Haberler

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