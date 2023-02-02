Söyleşi: Sıx Group Ceo'su: İsviçre'deki Çinli Şirketlerin İlk Halka Arzları Sermaye İşbirliğini Artıracak

Martina Fuchs ZÜRİH, 2 Şubat (Xinhua) -- İsviçre menkul kıymetler borsası operatörü SIX Group'un CEO'su Jos Dijsselhof, ülkedeki Çinli şirketlerin ilk halka arzlarının (IPO), iki ülke arasındaki sermaye piyasası işbirliğini daha da artıracağını belirtti.

Martina Fuchs

ZÜRİH, 2 Şubat (Xinhua) -- İsviçre menkul kıymetler borsası operatörü SIX Group'un CEO'su Jos Dijsselhof, ülkedeki Çinli şirketlerin ilk halka arzlarının (IPO), iki ülke arasındaki sermaye piyasası işbirliğini daha da artıracağını belirtti.

İlk halka arzlar, SIX ile Shanghai ve Shenzhen Menkul Kıymetler Borsaları tarafından oluşturulan Çin-İsviçre Borsa Bağlantısı projesinin, geçen yıl 28 Temmuz'da başlatılmasıyla gerçekleşti.

Dijsselhof, şirketin Zürih'teki genel merkezinde Xinhua ile yaptığı söyleşide, "Bu projenin üzerinde yıllardır çalışıyoruz. İşler geçen yıl gerçekten hızlandı ve her şey Temmuz ayında onaylandı" dedi.

"İlk gün dört Çinli şirket IPO başvurusunda bulundu ve 2022 yılında İsviçre pazarına toplam dokuz şirketin girdiğine tanık olduk" diyen Dijsselhof, IPO'ların iki ülke arasındaki sınır ötesi finansman kanallarını ve yatırımı artıracağını kaydetti.

SIX ve Shanghai Menkul Kıymetler Borsası, 2015'te başlatılan işbirliğini daha da derinleştirmek için Nisan 2019'da mutabakat zaptını yeniledi.

SIX, aynı yılın Ekim ayında bu sefer Shenzhen Menkul Kıymetler Borsası ile, her iki ülkedeki yatırımcı ve şirketleri daha büyük ölçekte biraraya getirme hedefiyle mutabakat zaptı imzaladı.

Dijsselhof, "Bu büyük bir başarı ve İsviçre pazarının güçlü bir uluslararası pazar olduğunun açık kanıtı. İşlerini büyütmek ve Avrupa'da yatırım yapmak isteyen Çinli hizmet ve imalat şirketleri İsviçre'ye gelerek sermayelerini büyütüp görünürlük kazanabilir" dedi.

Yetkili, "30'dan fazla Çinli şirket İsviçre pazarına girmekle ilgilendiğini belirtti. Bu şirketlerin buraya gelmek istemeleri bizi çok mutlu etti, bu konuda iyimseriz. Bu gelişmeden son derece memnunuz" dedi.

Çin'in 2023'teki piyasa performansı ve makro ekonomisi hakkındaki beklentisi sorulduğunda ise yönetici, Çin'in pandemi müdahalesini optimize etmesiyle üretim, dağıtım ve lojistik alanlarında hareketliliğin yeniden başlayacağını, bunun da "Çin ve tüm dünya için iyi bir şey" olduğunu ifade etti.

İsviçre, dünya genelinde varlık yönetimi, sigorta ve ticari mallar için bir numaralı merkez olma özelliği taşıyor. İsviçre ekonomisinin temel taşlarından biri olan finans sektörü, gayri safi yurtiçi hasılanın yaklaşık yüzde 10'unu oluşturuyor.

SIX, İsviçre ve İspanya menkul kıymetler borsaları için ticaret sonrası hizmetler, bankacılık hizmetleri ve finansal bilgiler için altyapı hizmetleri işletip geliştiriyor.

Şirket, şu anda kullanıcısı durumunda olan yaklaşık 120 bankaya ait bulunuyor. 20 ülkede 3.685 çalışanı olan şirket, 2021 yılında 1,5 milyar İsviçre frangı (1,65 milyar ABD Doları) işletme geliri ve 73,5 milyon İsviçre frangı (80 milyon ABD Doları) net kar elde etti.