Söyleşi: Pwc Küresel Başkanı, Çin Ekonomisi Konusunda İyimser

DAVOS, 17 Ocak (Xinhua) -- PricewaterhouseCoopers'ın (PwC) Küresel Başkanı Bob Moritz Pazartesi günü, güçlü tüketici tabanı, teknolojik ilerlemesi ve en büyük ihracatçı konumu göz önüne alındığında Çin'in ekonomik görünümü konusunda iyimser olduğunu bildirdi.

DAVOS, 17 Ocak (Xinhua) -- PricewaterhouseCoopers'ın (PwC) Küresel Başkanı Bob Moritz Pazartesi günü, güçlü tüketici tabanı, teknolojik ilerlemesi ve en büyük ihracatçı konumu göz önüne alındığında Çin'in ekonomik görünümü konusunda iyimser olduğunu bildirdi.

Moritz, İsviçre'nin Davos kasabasında devam etmekte olan Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) Xinhua'ya, "Hala birçok ihtiyacı olan büyük bir yerel tüketici tabanınız var" dedi.

Çin'in "teknolojiyi yeni ve farklı şekillerde kullanma" konusunda muhtemelen dünyanın en ileri ülkelerinden biri olduğunu da belirten Moritz, öte yandan Çin'in, en çok ihracat yapan ülke olarak, yüksek kaliteli tüketim malları üretiminin yanı sıra teknolojik gelişimde dünya lideri olma potansiyeline sahip olduğunu kaydetti.

Ekim ayında Uluslararası Para Fonu (IMF), 2023 için küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 2,7'ye düşürdü, ancak Çin için yüzde 4,4'lük bir büyüme öngördü.

Orta tek haneli rakamların ileriye yönelik büyümesi hakkında da yorum yapan Moritz, "kaynakları, malları, hizmetleri ve ekonomik kalkınmayı nasıl etkilediğini düşündüğümüzde bunun, hem Çin hem de dünya için önemli olduğunu" söyledi.

Çin ile dünyanın geri kalanı arasında daha fazla ticarete ve iş dünyasının işbirliğine ihtiyaç duyulacağı için küreselleşmenin önemini vurgulayan Moritz, "Bazen küreselleşmenin ... artık anlamı (kalmadığı) düşünülüyor. Buna katılmıyorum. Dünyanın küresel ticarete ihtiyacı var" dedi.

PwC Küresel Başkanı sözlerini, "Dünya, ülkeye özgü olmayan ve coğrafi hudutlarla sınırlı sorunlarla uğraşıyor. Sorunlarımızı nasıl çözeceğimizi düşünerek dünyayı yeniden yapılandırmalıyız. Tüm oyuncuları masaya oturtmalıyız" diyerek tamamladı.