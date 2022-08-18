Söyleşi: Pelosi'nin Taiwan Ziyareti Tek-Çin İlkesini Ciddi Şekilde İhlal Ediyor

QUİTO, 18 Ağustos (Xinhua) -- Ekvador merkezli bir siyasi analist, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin'in Taiwan bölgesini ziyaret etmesinin, uluslararası ilişkiler alanında geniş bir yelpazede temel normlardan biri olarak kabul edilen tek-Çin ilkesini ciddi şekilde ihlal ettiğini söyledi. Ekvador Yüksek Ulusal Çalışmalar Enstitüsü Çin Araştırmaları Merkezi Koordinatörü Milton Reyes, kısa süre önce Xinhua'ya verdiği mülakatta uluslararası toplumun tek-Çin ilkesini tanıdığını ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisinin de tek bir Çin bulunduğunu ve Taiwan'ın Çin'in bir parçası olduğunu net bir şekilde kabul ettiğini ifade etti. Reyes, Pelosi'nin ziyaretinin bu nedenle Washington'ın kendi sözleriyle çeliştiğini ve Washington'ın Beijing'le olan bağlarını zedelediğini belirtti. Çin'in Pelosi'nin ziyaretine yönelik tepkisinin "oldukça sorumluluk sahibi" olduğunu kaydeden analist, "Çin, egemenlik çıkarlarıyla ilgili katı bir konum alma hakkını kullanıyor" dedi. ABD'deki yapı içerisinde bazı kesimlerin küresel ekonomide bir ayrışmanın fitilini yakmak için diğer büyük ülkelerle "anlaşmazlıklar" yaratmaya çalıştığını söyleyen Reyes, "ABD'deki yapının içinde bulunanlar altlarındaki zeminin kaydığını anlıyor ve Amerikan ulusal çıkarlarına en uygun şeyse ayrıştırma yaratmak" diye ekledi.