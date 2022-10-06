Söyleşi: Kongo İktidar Partisi Liderine Göre, Çkp'nin Yönetim Biçimi Tüm Dünya Halkları İçin Faydalı

BRAZZAVILLE, 6 Ekim (Xinhua) -- Kongo İşçi Partisi (PCT) Genel Sekreteri Pierre Moussa, Xinhua'ya verdiği röportajda, Çin Komünist Partisi (ÇKP) yönetiminin "iç açıcı" başarılar elde ettiğini ve tüm dünya halkları için faydalı olduğunu söyledi. Moussa, ÇKP'nin yönetiminin, Çin halkının yaşamının birçok alanında "ilerleme ve başarı" sağladığını ve bunun sadece Çin halkı için değil, aynı zamanda dünya halkları için de "olumlu" olduğunu söyledi. PCT'nin genel sekreteri, ÇKP'nin Çin halkına ve dünya halklarına olan taahhütlerini yerine getirdiğini belirterek, Çin'in ÇKP'nin önderliğinde aşırı yoksulluğu ortadan kaldırılmasının "büyük ve iç açıcı" bir başarı olduğunu söyledi.

Moussa ayrıca ÇKP'nin halkı adına "bu kadar çok başarı" elde etmesini sağlayan Çin özellikleri taşıyan sosyalizmi kurma ve kendi kültürüne uygun demokrasiyi uygulama çabalarından da övgüyle bahsetti. Moussa, "Her halk kendi kültürüne, geçmişine ve peşinde olduğu hedeflere uygun olarak demokrasiyi kendi yöntemleriyle kurar" dedi. Moussa, "Genel olarak, kopyalama ve yapıştırma işe yaramaz. Temel referans, halkının kültürü ve insanların beklediği hedefler olmalıdır" ifadelerini kullandı. Çin'in önerdiği Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nden (GDI) bahseden Moussa, inisiyatifin, gıda güvensizliği ve iklim değişikliği de dahil olmak üzere dünya genelinde ülkelerin ortak zorlukların üstesinden gelmelerini sağlayacağını söyledi. Moussa'ya göre, Kongo Cumhuriyeti ile Çin arasındaki işbirliği çeşitli alanlarda meyvelerini verdi ve ikili işbirliği kapsamındaki önemli projeler ülkesinin sosyal ve ekonomik kalkınmasını iyileştirdi. Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin uluslararası işbirliği için yeni bir platform oluşturduğunu ve Kongo Cumhuriyeti de dahil olmak üzere küresel kalkınmaya büyük ivme kazandırdığını söyleyen Moussa, ÇKP'nin yaklaşan 20. Ulusal Kongresi'ni "küresel öneme sahip bir olay" olarak gördüğünü ve "bütünüyle başarılı olmasını" dilediğini belirtti.