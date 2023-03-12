Söyleşi: İsviçreli Lojistik Şirketi Kuehne+Nagel: Çin Ekonomisine Güvenimiz Tam, Yatırımlara Devam Edeceğiz

Martina Fuchs CENEVRE, 12 Mart (Xinhua) -- İsviçreli lojistik şirketi Kuehne+Nagel'in Asya Pasifik Başkanı Wong Siew Loong, Çin'in Kovid-19 önleme tedbirlerini optimize etmesi ve güçlü tüketim gücü sayesinde Çin ekonomisine "çok güvendiğini" ve firmanın dünyanın en büyük ikinci ekonomisine...

Martina Fuchs

CENEVRE, 12 Mart (Xinhua) -- İsviçreli lojistik şirketi Kuehne+Nagel'in Asya Pasifik Başkanı Wong Siew Loong, Çin'in Kovid-19 önleme tedbirlerini optimize etmesi ve güçlü tüketim gücü sayesinde Çin ekonomisine "çok güvendiğini" ve firmanın dünyanın en büyük ikinci ekonomisine yatırım yapmaya devam edeceğini söyledi.

Siew Loong, Shanghai'dan Xinhua'ya verdiği çevrimiçi röportajda, "Çin bizim için çok önemli bir rol oynamaya devam edecek" dedi.

Siew Loong, "Bunu her zaman çok açık şekilde söyledim: Dünya Çin olmadan yaşayamaz ve Çin de dünyanın geri kalanı olmadan yaşayamaz. Bu çok iç içe geçmiş bir ilişki ve böyle olmaya da devam edecek" ifadelerini kullandı.

Merkezi İsviçre'nin Schindellegi köyünde bulunan ve dünyanın önde gelen lojistik şirketlerinden biri olan İsviçreli grup, dünyanın en büyük deniz ve hava taşımacılığı şirketleri arasında yer alıyor.

Çin ekonomisinin performansı konusunda olumlu konuşan Siew Loong, "Dünyanın geri kalanıyla işbirliği konusunda kendimize çok güveniyoruz. Ekonominin ilerleyeceğinden eminiz" dedi.

Çin'in 2023 yılı için yüzde 5 civarında GSYİH hedefine atıfta bulunan Siew Loong, "Nüfusun kendisi ve Çin'deki harcama kabiliyetinin benzeri, başka hiçbir yerde, en azından kısa vadede, gerçekleşemez" diye konuştu.

Siew Loong ayrıca, "Yüzde 5 çok önemli bir rakam. Bu nedenle Çin'de uygun zamanda uygun yerlere yatırım yapmaya devam edeceğimizden çok eminiz" dedi.

1890 yılında kurulan İsviçre merkezli holding şirketi, entegre lojistik çözümlerine odaklanarak 100'den fazla ülke ve bölgede 1.300'den fazla tesiste 80.000'i aşkın çalışana sahip. Şirket, zayıf küresel tüketici talebi, yükselen enflasyon ve yüksek stokların sektörü olumsuz etkilemesine rağmen, Kovid-19 salgını sırasında hızla yükselen nakliye ücretlerinden istifade etmişti.

Geçen hafta Kuehne+Nagel, 2022 mali yılı sonuçlarında olağanüstü güçlü bir büyüme kaydederek net cirosunu yüzde 20 artışla 39,4 milyar İsviçre frangına (42,75 milyar ABD doları), yıllık faaliyet karını yüzde 28 artışla 3,8 milyar İsviçre frangına (4,12 milyar dolar) ve net karını yüzde 30 artışla 2,8 milyar İsviçre frangına (3,04 milyar dolar) yükseltti.

2023'ün zorlu bir yıl olmasını bekleyen ve "dünya ekonomisinin yavaşlamasıyla birlikte bir talep sorunuyla karşı karşıyayız" diyen Siew Loong, grubun Asya'da ve küresel ölçekte genişleme planlarını da göz ardı etmedi.

Siew Loong, "2026 yol haritamızı henüz yeni açıkladık. Uzun vadeli büyüme konusunda hala çok iyimser olduğumuzu açıkça vurguladık. Yatırım yapmaya devam edeceğiz ve Asya odak noktamızın çok büyük bir parçası olacak. Yol haritamızın bir parçası olarak, organik büyümenin yanı sıra ileriye dönük bazı birleşme ve satın almalar yoluyla yatırım yapacağız" diye konuştu.