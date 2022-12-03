Söyleşi: İsviçre Markası Bally, Çin'deki Varlığını Daha da Artırmayı Hedefliyor

Martina Fuchs MİLANO, 3 Aralık (Xinhua) -- İsviçre'nin lüks markası Bally'nin CEO'su Nicolas Girotto, yakın zamanda İtalya'nın moda başkentinde Xinhua'ya verdiği söyleşide şirketin fiziksel perakende ve elektronik ticaretin birarada kullanımıyla Çin'deki varlığını daha da artırmayı...

Martina Fuchs

MİLANO, 3 Aralık (Xinhua) -- İsviçre'nin lüks markası Bally'nin CEO'su Nicolas Girotto, yakın zamanda İtalya'nın moda başkentinde Xinhua'ya verdiği söyleşide şirketin fiziksel perakende ve elektronik ticaretin birarada kullanımıyla Çin'deki varlığını daha da artırmayı amaçladığını söyledi.

Girotto, "2022, kesinlikle ilerleme kaydettiğimiz iyi bir yıldı. Yeni kreatif direktörümüz Rhuigi Villasenor'un bizimle çalışmaya başlaması ve ilk koleksiyonu sunmasıyla esas gelişme markada oldu" diye konuştu.

Girotto, İsviçreli moda evinin pandemiden çıkarak geri dönüşünün büyük ölçüde Bally'nin dijital dönüşümü ve Çin'deki işleri sayesinde olduğunu belirtti.

Girotto, "Dünyada ABD'den Japonya'ya tüm pazarlarda dijital ticarette güçlü büyüme yaşadık ve güçlü bir toparlanmayla 2019 seviyelerine döndük ve hatta onların üzerine çıktık" dedi.

1851 yılında Carl Franz Bally tarafından bir aile şirketinin kurdele fabrikası olarak İsviçre'nin Schonenwerd belediyesinde kurulan Bally, ayakkabı ve deri konusundaki ustalığıyla tanınıyor.

"Bally, Çin'e ilk giren markalardan biriydi" diyen Girotto, ilk dağıtımın 1986'da devlet tarafından işletilen bir gümrüksüz satış noktası aracılığıyla gerçekleştirildiğini, ilk bağımsız mağazanın ise 1993'te Shanghai'da açıldığını sözlerine ekledi.

Girotto, "Satışlarımızın yüzde 40'ından fazlası Çin'den geliyor. Çin, bizim için önemli bir pazar; o yüzden farklı cephelerden gelişmeye devam edeceğiz. Açıktır ki, fiziksel perakende ve fiziksel mağaza halen stratejimizin özünü oluşturuyor. Çin'de 60'tan fazla mağazamız bulunuyor" diye konuştu.

Girotto, "Tüm Çin'de Urumqi'den Shanghai'ya kadar farklı kentlerde önemli bir perakende varlığına sahibiz. Tüm Çin kapsama alanımızda ve perakende sisteminin gelişimini dikkatli şekilde izliyoruz" diye ekledi.

Temmuz'da Bally, Shanghai'ın Taikoo Li Alışveriş Merkezi'nde erkek hazır giyim, büyük deri ürünler ve ayakkabılar ile sınırlı sürüm koleksiyonlara odaklanan yeni bir mağaza açtı.

Şirketin ayrıca dijital alanda da yatırımlarını artırdığını belirten Girotto, Çin'deki dijitalleşme, elektronik ticaret, mobil ödemeler ve teknolojiye yatkın Çinli müşterilerin Bally için esin kaynağı olduğunu kaydetti.

Girotto, "Çin'in ve Çin pazarının bize öğrettiği belirli platformlara ve yeni tüketim biçimlerine inanan ilk markalardan biri olduk" ifadelerini kullandı.

Girotto, şirketin yıllar içinde elde ettiği rekabet avantajını sürdürebilmek için dijitalleşmeyi ilk benimseyenlerden biri olması gerektiğini vurguladı.

Girotto, Bally'nin 2023'te yeni mağaza açıp açmayacağı yönündeki soruyu, "Açacağız. Yeni mağaza açılışlarına yönelik fırsatları gözlemliyoruz. Çin pazarı son derece dinamik olduğu için tetikte olmamız gerekiyor" diye yanıtladı.