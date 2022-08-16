Söyleşi: İngiliz İşletmeleri Çin Pazarı Konusunda Genel Olarak İyimser

LONDRA, 16 Ağustos (Xinhua) -- Çin'deki İngiliz Ticaret Odası (BCCC) Genel Müdürü Steven Lynch, Xinhua'ya yaptığı açıklamada İngiliz işletmelerin Çin pazarı konusunda genel olarak iyimser olmayı sürdürdüğünü ve güçlü bir İngiliz-Çin ilişkisinin öneminin küçümsenemeyeceğini söyledi. Xinhua'nın gerçekleştirdiği yazılı mülakatta Lynch, Çin'in 2021'deki 93 milyar poundluk (yaklaşık 112 milyar ABD doları) ikili ticaretle İngiltere'nin en büyük ticari ortaklarından biri olmasının da bu önemi kanıtladığını ifade etti. BCCC'nin yıllık iş dünyası hissiyat anketinin son birkaç yıldır "İngiliz işletmelerinin Çin pazarı konusunda genel olarak iyimser olmayı sürdürdüğünü net şekilde gösterdiğini" kaydeden Lynch, Çin'in İngiltere'nin üçüncü en büyük ticari ortağı olduğuna dikkat çekerek "İki taraf arasındaki ticaret ve yatırım ilişkileri, karşılıklı yarar sağlaması sebebiyle gerçekten önemli" dedi.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'ne göre Çin, 2021'de İngiltere'nin en çok ithalat yaptığı ülke olurken, aynı zamanda da İngiliz ürünlerinin en çok gittiği ülkeler arasında da altıncı sıraya yerleşti. Lynch'in yorumları, Britanya Sanayi Konfederasyonu (CBI) Genel Direktörü Tony Danker'ın İngiliz medyasına Temmuz sonunda yaptığı açıklamalarda, "binlerce İngiliz şirketinin Çin'le ekonomik bağları toplu şekilde kestiğini" söylemesinin ardından geldi. Lynch, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "An itibariyle üyelerimizden CBI'nın işletmelerin Çin'i topluca terk ettiği yönündeki görüşünü destekleyecek bir veri gelmedi" dedi. CBI yöneticisinin sözleri İngiltere-Çin ilişkisinin yüzleştiği gerçek siyasi ve güvenliğe dair zorlukları ortaya koysa da "iki ülke arasındaki ilişkinin bundan çok daha karmaşık olduğunu ve birçok karşılıklı çıkar alanı ile etkileşim ve işleri büyütmek için fırsatların paylaşıldığını söyleyen Lynch, "2021'in sonunda iyimserlik orta ve uzun vadede güçlüydü ve büyük İngiliz şirketlerinin çoğunluğu Çin'in hala öncelikli pazarları olduğunu belirtti" diye ekledi. Lynch, ikili ilişkilerin gelişmeye devam etmesini sağlamak için "İngiltere ve Çin'deki karar vericilerin açık ekonomik diyaloğu desteklemeyi, pazar erişimini artırmayı ve ekonomik büyüme ile iki ülke arasındaki işbirliğini teşvik etmelerini umduklarını" söyledi.