Söyleşi: Ifrc Yetkilisi: Tıbbi ve Kurtarma Ekipmanı Eksikliği Suriye'deki Deprem Yardım Çabalarını Sınırlıyor

BEYRUT, 14 Şubat (Xinhua) -- Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'nun (IFRC) merkezi Beyrut'ta bulunan bölge ofisi sözcüsü Mey al-Sayegh, Xinhua ile yaptığı özel röportajda, gerekli tıbbi ve kurtarma ekipmanı eksikliğinin, Suriye Kızılayı'nın depremin vurduğu bölgelerdeki...

BEYRUT, 14 Şubat (Xinhua) -- Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'nun (IFRC) merkezi Beyrut'ta bulunan bölge ofisi sözcüsü Mey al-Sayegh, Xinhua ile yaptığı özel röportajda, gerekli tıbbi ve kurtarma ekipmanı eksikliğinin, Suriye Kızılayı'nın depremin vurduğu bölgelerdeki yardım çabalarını sınırladığını belirtti.

Al-Sayegh, "Suriye Kızılayı, 2011 yılından bu yana süren yıkıcı savaş yüzünden yeterli ekipmana sahip değil" dedi.

Yetkili, Suriye ve Türkiye'de etkili olan dondurucu havanın, iki ülkeyi 6 Şubat'ta vuran büyük depremlerden bu yana yardım çabalarını önemli ölçüde engellediğini söyledi.

IFRC sözcüsüne göre, federasyon depremden hemen sonra Suriye Kızılayı'na 1 milyon İsviçre frangı (1,09 milyon ABD doları) ve Türk Kızılayı'na 2 milyon İsviçre frangı (2 milyon ABD doları) ayırarak hayatta kalanlar için kurtarma, yardım, tıbbi tedavi ve barınak sağlama amaçlı acil yardım sağladı.

Son rakamlar, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının, Türkiye'de 31.643, Suriye'de ise 5.300'e çıktığını gösteriyor.

ABD'nin Suriye'ye yönelik mevcut yaptırımlarına ilişkin ise al-Sayegh, yaptırımların Suriye'de depremin vurduğu bölgelere insani yardımın ulaştırılmasını engelleyip geciktirdiğine işaret etti.

"Siyasete karışmayız. Bizim önemsediğimiz şey, başta doğal afetler olmak üzere acil destek ve yardıma ihtiyacı olan afetten etkilenmiş insanları ihmal etmemek" diyen yetkili, ABD'nin kısa süre önce duyurduğu Suriye'ye yönelik yaptırım muafiyeti uygulamasının, ülkedeki yardım çabalarına olumlu yansımasını umduğunu söyledi.

Merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan IFRC, 192'den fazla ülkede yerel Kızılhaç ve Kızılay faaliyetlerini destekleyen ve insanlığın iyiliği için yaklaşık 15 milyon gönüllüyü bir araya getiren dünyanın en büyük insani yardım ağı.