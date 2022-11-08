Söyleşi: Danimarkalı Oyuncak Üreticisi Lego, Çin'deki Mağaza Sayısını Artırmaya Hazırlanıyor

Martina Fuchs

LİZBON, 8 Kasım (Xinhua) -- Danimarka merkezli küresel oyuncak üreticisi Lego Grup'un küresel ürün ve pazarlama kurulu başkanı Julia Goldin, grubun kilit önemdeki pazarlara daha fazla erişim sağlamaya yönelik büyük genişleme planlarında Çin'e öncelik verdiğini söyledi.

Goldin, Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenen ve teknoloji liderleri ve girişimcileri biraraya getiren yıllık İnternet Zirvesi sırasında Xinhua'ya verdiği demeçte, hem çocukların hem de yetişkinlerin renkli plastik bloklardan bu oyuncaklara yönelik talebinde artış yaşanırken Lego'nun 2023 yılında Çin'de 80 yeni marka perakende mağazası açmayı planladığını açıkladı.

Goldin, "Çin bizim için son derece önemli bir pazar. Hala muazzam bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyoruz. Son birkaç yıldır Çin'e yatırım yapıyoruz, buradaki işlerimizi genişletiyoruz ve bu ülkedeki insanlar ve müşterilerle daha fazla bağlantı kurarak bu yolda devam edeceğiz" diye konuştu.

Goldin söz konusu açıklamayı, dünyanın önde gelen 500 işletmesi ve sektör devlerinden birçoğunu biraraya getiren ve Shanghai'da düzenlenen 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) açılışından önce yaptı.

Grup CIIE'de, Çin Yeni Yılı ve Maymun Kral gibi unsurları içeren beş yeni Lego seti de dahil olmak üzere Çin kültüründen esinlenilerek hazırlanan en kapsamlı yeni ürün serisini tanıttı.

1932 yılında Danimarka'nın Billund kasabasında kurulan grubun ismi, "güzel oyna" anlamına gelen Danca "leg godt" kelimelerinden geliyor. Günümüzde şirketin ürünleri tüm dünyada 130'un üzerinde ülkede satılıyor.

Son on yıllık dönemde Çin'deki stratejik yatırımını kararlılıkla sürdüren grup, son yıllarda güçlü çift haneli büyüme gerçekleştirdi.

2021'de Çin'de gerçekleşen sağlam satışlar ve yeni mağaza açılışlarıyla Lego'nun satışları yüzde 27 artış gösterdi. Şirketin geçen yıl açtığı 165 yeni fiziksel mağazanın 90'ından fazlası Çin'de yer aldı.

Goldin, "Kilit önemdeki pazarlarımızdaki büyük küresel genişleme planlarımızı sürdüreceğiz ve Çin, en önemli önceliklerimiz arasında yer alıyor" dedi.

Çin'in 105 kentinde 380'in üzerinde Lego marka perakende mağaza açan şirketin 2018'de 18 kentte 60 mağazası bulunuyordu. Grup, bölgedeki uzun vadeli büyümesini desteklemek üzere Ocak 2022'de Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletindeki üretim kapasitesini genişleteceğini duyurdu.

Şirketin ürünlerinin Tmall gibi Çin'deki önde gelen elektronik ticaret platformlarında yer almasıyla TikTok'un Çin versiyonu olan kısa video platformu Douyin gibi Çin sosyal medyasında da popülerliği arttı.

Goldin, "Çok heyecanlıyız, çünkü 2020'de açtığımız Tmall'daki mağazamıza ek olarak Douyin'deki ilk mağazamızı da açacağız. Bu, mümkün olduğunca daha fazla insana ulaşabilmemiz için gerçekten son derece heyecan verici bir gelişme" ifadelerini kullandı.

Şirket fuarda, beş yıldır arka arkaya zengin Çin unsurlarına sahip yeni ürünler tanıtıyor.

Goldin, "Ürün portföyümüz için de büyük planlarımız var... Bu son derece heyecan verici, çünkü Çin kültürüne saygımızı sunabiliyoruz ve Çin'deki çocuklar ve insanlar için son derece ilgi çekici ve onlara hitap eden bir şeyler ortaya koyabiliyoruz. Böylelikle onların tarihinden ve kökenlerinden yararlanıyoruz, ama bunu modern ve yenilikçi bir şekilde yapıyoruz" diye konuştu.

Mağaza açılışlarının yanı sıra grubun anlamlı deneyimler yaratmaya ve alışveriş yapanları ve aileleri markayla daha bağlantılı kılmaya yönelik planları da bulunuyor.

Goldin, "Çin Yeni Yılı'nı kutlamaya yönelik yenilikçi ürünlerimizi de sürdüreceğiz. Tavşan Yılı konusunda da son derece heyecanlıyız. Legoland parklarına da yatırımlarımız olacak. Shanghai, Chengdu ve Shenzhen'de inşaatı süren parklar var" dedi.