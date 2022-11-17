Söyleşi: Çin'in Tayland Büyükelçisi, Xi'nin Ziyaretinin Çin-Tayland İlişkileri İçin Bir Kilometre Taşı Olduğunu Söyledi

BANGKOK, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Tayland Büyükelçisi Han Zhiqiang, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in, Tayland'a devlet başkanı olarak ilk ziyaretinin ikili ilişkileri yönlendirme ve ilerletmek açısından bir kilometre taşı olduğunu söyledi.

BANGKOK, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Tayland Büyükelçisi Han Zhiqiang, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in, Tayland'a devlet başkanı olarak ilk ziyaretinin ikili ilişkileri yönlendirme ve ilerletmek açısından bir kilometre taşı olduğunu söyledi.

Xi, Perşembe'den Cumartesi gününe kadar Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenecek 29. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Toplantısı'na katılacak ve Tayland Krallığı Başbakanı Prayut Chan-o-cha'nın davetlisi olarak ülkeyi ziyaret edecek.

Büyükelçi Han, Çin ve Tayland medyası ile kısa süre önce yaptığı ortak bir söyleşide, yeni tarihi koşullar altında, Çin-Tayland ilişkilerinin muazzam potansiyel ve geniş beklentilerle eşi benzeri görülmemiş gelişme fırsatları ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Han, Xi'nin, Çin-Tayland ilişkilerinin uzun vadeli gelişimine güçlü bir ivme kazandırmak ve istikameti belirlemek üzere Tayland liderleriyle birlikte çalışacağına ve ziyareti ikili ilişkiler tarihinde yeni bir kilometre taşı haline getireceğine inanıyor.

İki ülke halklarının uzun dostane ilişkiler geçmişine sahip olduğunu kaydeden Han, Kovid-19 pandemisinin patlak vermesinden bu yana, iki ülkenin salgınla mücadele etmek ve ekonomik toparlanmayı sağlamak için birlikte çalışıp Çin ile Tayland'ın hem sevinci hem de kederi paylaştığı ilişkilerde yeni bir sayfa açtığını sözlerine ekledi.

Bu yıl, Çin ile Tayland arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 47'nci, Çin-Tayland kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığının ise 10. yıl dönümü.

Büyükelçi Han, Çin'in Tayland'ın en büyük ticaret ortağı, tarım ürünleri için en büyük ihracat pazarı ve önemli bir yabancı yatırım kaynağı olduğunu söyledi.

Kovid-19'un etkisine rağmen son yıllarda ikili ekonomik ve ticari işbirliği yükselişini sürdürüyor. Han, 2021'de ikili ticaretin ilk kez 100 milyar ABD dolarını aştığını ve bu yıl rekor seviyeye ulaşmasının beklendiğini kaydetti.

Han, ulaşım imkanlarıyla ilgili olarak, Çin-Tayland yüksek hızlı demiryolu inşasını hızlandırmanın ve bu demiryolunu Çin-Laos Demiryoluna bağlayarak Hindiçin Yarımadası'ndan geçen bir ana arter oluşturmanın yük ve yolcu akışını kolaylaştıracağını, ekonomik ve ticari kalkınmayı destekleyeceğini ve ortak refahı artıracağını söyledi.

Çinli diplomat, Çin-Laos Demiryolu'nun yaklaşık bir yıl önceki açılışından bu yana, çoğu Çin ile Tayland arasında olmak üzere, 10 milyon tondan fazla yük taşıdığını kaydetti.

Endüstriyel işbirliği konusunda ise Han, Çinli işletmelerin Tayland'daki yatırımlarının son yıllarda hızla arttığını ve özellikle en ileri alanlarda işbirliği için beklentilerin yüksek olduğunu söyledi.

Dijital ekonomi, yeşil ekonomi ve yeni enerji alanlarında ikili iş birliğinin geliştiğini belirten Han, Çin'in 5G teknolojisi, e-ticaret, elektrikli araçlar ve fotovoltaik ürünlerin Tayland'ın yeni ekonomisini desteklediğini ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin ana büyüme itici güçlerinden biri haline geldiğini kaydetti.

Büyükelçi, gelişmekte olan ülkeler ve yakın komşular olarak Çin ile Tayland'ın, önemli uluslararası ve bölgesel meselelerde birçok ortak çıkarları, önerileri ve pozisyonları paylaştığını söyledi.

Haziran ayında, Tayland Başbakanı Prayut, Xi başkanlığındaki Küresel Kalkınma Yüksek Düzeyli Diyaloğu'na katıldı. Eylül ayında, Tayland Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai, Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin (GDI) Dostlar Grubu'nun Bakanlar Toplantısına katıldı. Han, her ikisinin de Tayland'ın Xi tarafından önerilen Küresel Kalkınma İnisiyatifi'ne güçlü desteğini gösterdiğini söyledi.

Büyükelçi, Xi'nin küresel güvenlik ikilemini çözmek için önerdiği Küresel Güvenlik İnisiyatifi'ne Tayland'ın da büyük önem gösterdiğini ve olumlu yanıt verdiğini de sözlerine ekledi.

Han, yaklaşan APEC Ekonomik Liderler Toplantısı ile ilgili olarak ise, mevcut karmaşık ve istikrarsız uluslararası ortamda, toplantının "Aç, Bağlan, Dengele" olarak belirlenen temasının Asya-Pasifik'teki kalkınma ve işbirliğinin ortak ihtiyaçlarını karşıladığını ve bölgede ekonomik işbirliğinin geliştirilmesine uygun olduğunu söyledi.

Çin'in Tayland Büyükelçisi Han, Çin'in ev sahibi olarak Tayland'ın önemli rolünü desteklediğini ve Xi'nin Çin'in APEC'in gelişimi, küresel yönetişimin iyileştirilmesi ve dünya ekonomik toparlanması konusundaki çözümlerini ve fikirlerini ortaya koyacağını söyledi.