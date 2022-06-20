Söyleşi: Çin Enstitüsü Başkanı'ndan Çin ile ABD Halkları Arasındaki Bağlantıları Güçlendirme Çağrısı

Liu Yanan

NEW YORK, 19 Haziran (Xinhua) -- ABD'de bir sivil toplum kuruluşu olan Çin Enstitüsü'nün (China Institute) başkanı James B. Heimowitz, Çin-ABD halkları arasında önemli bir yapı taşı oluşturulması gerektiğini söyleyerek iki ülkeye birbirilerine dair samimiyet ve güveni beslemek için insanlar arasındaki bağlantıları güçlendirme çağrısında bulundu. Kısa süre önce Xinhua'ya bir mülakat veren Heimowitz, "İlerlemenin temeli birbirine saygı duymak ve birbirini anlamak üzerine inşa edilir ve bu da insanlar arasındaki etkileşimle olabilir" dedi. İki ülkeyi, "en azından kendi yaşam süresi boyunca muhtemelen gezegenin en önemlisi olan iki ülke" olarak nitelendiren Heimowitz, iki ülke arasında bazı konularda anlaşmazlıklar yaşanabileceğini ancak "asıl sorunun ortak geleceğimizi nasıl daha iyi yöneteceğimiz" olması gerektiğini söyledi. Daha önce işletme danışmanlığı ve finans sektörlerinde çalışan Heimowitz, "Tüm gezegenin daha fazla Batılının Çin'i anlamasından fayda göreceğine inanıyorum" yorumunda bulundu.

Çin üzerinde 40 yıldan uzun süredir araştırma yapan ve çalışan Heimowitz, bunu kültür, tarih ve ticari alışverişlerle yapmaktan daha iyi bir yol düşünemediğini söyledi. Çin'deki insanların hayatlarının, kendisinin 1980'lerde Çin'de geçirdiği ilk dönemlerine göre dramatik biçimde değiştiğini ve Çin'in elini benzersiz şekilde güçlendirdiğini kaydeden Heimowitz, "Çin'in geçirdiği şekilde bir dönüşüm geçiren başka bir ülke bilmiyorum" diye konuştu. Birçok Amerikalının Çin'e dair algısının muhtemelen 10 ya da 20 sene geriden geldiğini ifade eden Heimowitz, Amerika Birleşik Devletleri'nde Asyalılara ve Asya kökenli Amerikalılara yönelen öfke ve nefrete dair duyduğu kaygıyı da dile getirdi.

Heimowitz'e göre, Asyalılara ve Asya kökenli Amerikalılara yönelik şiddetin kökleri derinlerdeki cehalette yatıyor ve çözüm de güven seviyeleri ile farkındalıklarını artırmak için insanları eğitmekten geçiyor. "Diğer insanların kültürlerine ve tarihlerine karşı duyduğumuz sıcaklık ile hisleri hala besleyebileceğimizi umuyorum. ve bunun için her iki tarafın da çalışması gerekiyor" diyen Heimowitz, enstitüsündeki insanların dünyanın, dili, sanatı, kültürü ve iş uygulamalarıyla Çin'i daha iyi anlamasına yardım etmeye çalıştığını da sözlerine ekledi. Heimowitz, özellikle farklı çevrelerden gelen ve çocuklarının Çince öğrenmesini isteyen ABD'li ailelerin güçlü iştahına dikkat çekerek ABD'li yetişkinlerin de profesyonel gelişim, kişisel çıkarlarına ve bağlantılarına katkıda bulunmak ya da sadece genel merak sebebiyle Çince öğrenmekle ilgilendiğini de belirtti. Kendisinin Çin kültürüyle ilk tanışmasının büyükannesinin 1960'larda Çin Enstitüsü'nde yemek dersleri alması sayesinde gerçekleştiğini anlatan Heimowitz, "Enstitü, şu ana kadar çeşitli programlar aracılığıyla bir milyona yakın insana dokundu ve bugünün Çin'inde Konfüçyüs'ün etkilerine dair kısa süre önce düzenlediğimiz çevrimiçi programa da yaklaşık 700 kişi kayıt oldu" dedi.

Amerikalı öğrencileri Çin'e gitmeleri için cesaretlendiren Çin Enstitüsü Başkanı, bu sayede Asya ülkesinin birçok özelliğini takdir etmeyi ve sevmeyi öğreneceklerine inandığını söyledi ve "Ulaşmaya çalıştığım şey, köprü görevi gören bir kurum inşa etmek. Sürekli olarak sadece farklılıkları görürsek, burası çok çirkin bir yer olur" diye konuştu. "İlerleme, insanlar arasındaki bağlantılarla birlikte başlıyor" yorumunda bulunan Heimowitz, Çin ve ABD hükümetlerinin insanlar arasında daha fazla bağlantı kurulmasını kolaylaştırmasına dair umudunu ifade etti. 1926 yılında kurulan New York merkezli Çin Enstitüsü, Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece Çin'e odaklanan en eski iki-kültürlü kurum.

Xinhua / Güncel