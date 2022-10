Söyleşi: Bulgar Siyasetçi, Çkp Liderliğinin Çin Toplumuna Gerçek Canlılığı Getirdiğine İnanıyor

SOFYA, 4 Ekim (Xinhua) -- Deneyimli Bulgar siyasetçi Prof. Zahari Zahariev, Çin'in Çin Komünist Partisi (ÇKP) liderliği altında "insan toplumunun gerçek canlılığını" gösterdiğini söyledi. Kuşak ve Yol İçin Bulgaristan Ulusal Derneği Başkanı ve Bulgaristan Parlamentosu'nun eski üyesi Zahariev, "Çin'de ne kadar sık bulunduğunuzun bir önemi yok, her bir ziyaretinizde aslında yeni bir şey keşfediyorsunuz" yorumunda bulundu. Zahariev, Xinhua'ya verdiği yakın tarihli bir röportajda, "inşanın dinamiklerindeki" canlılığın gösterdiği gibi, "zihniyette ve bireylerin tam olarak iletişim kurma yeteneğinde de ciddi değişiklikler" olduğunu ifade etti. Çin'e 1988-2020 yılları arasında 10'dan fazla ziyaret gerçekleştiren 72 yaşındaki Zahariev, "Ve Çin'deyken gerçekten var olan, aktif, gerçek boyutlarda yaşayan sivil toplumla daha fazla temas halinde olduğunuz hissine kapılıyorsunuz" dedi.

Zahariev, ÇKP'nin "Çin toplumunun çeşitli çevrelerinin çıkarlarına, beklentilerine, görüşlerine ve yaratıcı dürtülerine odaklandığını, tüm insanların ortak bir kalkınma vizyonuna sahip olduğunu ve elbette ortak bir çıkar etrafında birleşmesine olanak tanıyan gerçek bir halk partisi" olduğunu söyledi. Çin'in siyasi sistem yapısının artık "tam teşekküllü bir demokrasi örneği" haline geldiğini kaydeden Zahariev, sosyalizm ilkelerine dayanan toplumun tek amacının "sosyal organizmanın bir bütünü olarak hem bireyin hem de toplumun refahı ve gelişimi için en uygun koşulları sağlamak olduğunu" ifade etti. Gelenek ve gençleşmenin ÇKP'nin özelliklerini yansıttığını kaydeden Zahariev, bir diğer yandan ÇKP'nin sadece Çin tarihiyle değil, aynı zamanda bilgi ve deneyim kaynağı olarak partinin tarihiyle de ilgili olduğu için geçmişinin görmezden gelinmemesi gerektiğini söyledi. Öte yandan ÇKP'nin politikasını gençleştirme üzerine inşa ettiğini belirten Zahariev, "Ve Çin siyasetinde özellikle son yıllarda, kelimenin tam anlamıyla her yıl ÇKP'nin hem teorisi hem de organizasyonel yapısına dair yeni fikirlerin, yeni görüşlerin ortaya çıktığından bahsetmemiz tesadüf değil" dedi. "ÇKP, politikaları aracılığıyla Çin halkını yoksulluktan, yoksunluktan, sefaletten ve cehaletten kurtarmayı başardı" diyen Zahariev, Çin toplumunun her bir üyesinin bu ülkenin tam teşekküllü bir vatandaşı gibi hissedebildiğini belirterek, ÇKP'nin "her Çin vatandaşına gerçekten büyük bir ulusun, büyük bir ülkenin temsilcisi olmaktan sonsuz gurur duyması için yeterli neden verebileceğini" de sözlerine ekledi.