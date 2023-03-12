Söyleşi: Beijing Benz'in Ceo'su: 2023 Çok Güçlü Bir Yıl Olacak

BEİJİNG, 12 Mart (Xinhua) -- Mercedes-Benz ve BAIC Grup'un Beijing'deki ortak girişimi Beijing Benz, 2023'e çok güçlü bir başlangıç yaparak son derece olumlu bir faaliyet yılı görmeyi bekliyor.

BEİJİNG, 12 Mart (Xinhua) -- Mercedes-Benz ve BAIC Grup'un Beijing'deki ortak girişimi Beijing Benz, 2023'e çok güçlü bir başlangıç yaparak son derece olumlu bir faaliyet yılı görmeyi bekliyor.

Beijing Benz Otomotiv Limited Şirketi'nin CEO'su ve Başkanı Arno van der Merwe, Xinhua ile yaptığı özel söyleşide, şirketin 2023 yılına "harika bir başlangıç" yaparak tamamen normal faaliyet ortamına döndüğünü belirtti ve "faaliyet açısından son derece verimli bir yıl bekliyoruz" dedi.

Van der Merwe, pandeminin etkisine rağmen şirketin hedeflerini 2022 yılında tutturarak geçen yıl 600.000'den fazla araç ürettiğini söyledi.

Ortak girişim, kurulduğu 2005 yılından bu yana hızlı bir kalkınma göstererek 2022 yılına kadar 4 milyondan fazla araç üretti. Şirketin şu anda Çin pazarında, dördü elektrikli araç olmak üzere 11 farklı modeli bulunuyor.

Çin Binek Otomobil Birliği'ne göre, yeni enerjili araçlar (NEV) Çin'in 2022 yılındaki toplam binek otomobil satışlarının yüzde 27,6'sını oluşturdu.

Şirket, Çin'deki dev yeni enerjili araç pazarının artan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, montaj hatlarında düzenlemeler yaparak üretimi, pazar talebine göre, yakıtla çalışan, hibrit ve elektrikli otomobiller için esnek bir şekle dönüştürdü.

Şirket, araç, batarya ve modül gibi ürünleri kapsayan ilk elektrikli araç üretim döngüsünü 2019 yılında başlattı.

Van der Merwe, "Bu, yeteneklerimizi geliştirmemiz için çok iyi bir temel ve deneyim" dedi.

BYD, NIO, XPeng ve Li Auto gibi yerel NEV üreticilerinin son yıllarda Çin pazarına girdiğini belirten CEO, rekabetin piyasayı daha olgun hale getirerek yüksek kalitede ekonomik toparlanmayı teşvik etmeye yardımcı olacağına olan inancını dile getirdi.

Van der Merwe "Rekabet, mühendislik açısından en iyi ürünleri ortaya çıkarıyor. Hızlı gelişen bu sektörde rekabet etmek için teknolojik olarak doğru yol haritasına sahip olduğumuzdan son derece eminiz ve rekabeti memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.