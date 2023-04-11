Söyleşi: Airbus Ceo'su: Çin ile Uzun Soluklu İşbirliğine Değer Veriyoruz

Xinhua muhabiri Hu Tao

BEİJİNG, 11 Nisan (Xinhua) -- Airbus CEO'su Guillaume Faury, Avrupalı uçak üreticisinin Çin ile havacılık sektöründe çeşitli boyutlardaki uzun soluklu işbirliğini devam ettireceğini belirtti. CEO, uçak üretimi ve karbonsuzlaşma alanındaki çalışmalara dikkat çekti.

Faury, Beijing ziyareti sırasında Xinhua ile yaptığı söyleşide, "Çin'de hayret verici olan şey her zaman enerji, hız, iyimserlik ve hızlı gitme becerisidir. Bunu havacılık sektöründe de görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Airbus'ın, Çin'in kuzeyindeki Tianjin'de A320 tek koridorlu uçak ailesinin üretim kapasitesini artırmak için ikinci son montaj hattını ekleyeceğini açıklayan Faury, bunun Çin Havacılık Endüstrisi Şirketi ve yerel ortaklarla devam edecek bir ortaklık olacağını kaydetti.

Tianjin'de 2008 yılında faaliyete geçen Asya Son Montaj Hattı'nda (FALA) bugüne kadar A320 ailesinden 600'den fazla uçağın montajı yapıldı.

Yeni hat, A320 ve A321 uçaklarının son montajı için esnekliğe sahip olacak. Hattın faaliyetlerine 2025 yılı sonuna kadar başlaması planlanıyor. Bunun gerçekleşmesiyle Airbus'ın dünya genelinde bu türden 10 hattı olacak ve tek koridorlu uçak üretim kapasitesinin yaklaşık yüzde 20'si Çin'de yer alacak.

Faury, "Tek koridorlu uçaklarımızın montajı için Çin'de, Tianjin'de sahip olduğumuz düzen ve ekosistemden memnunuz" diye konuştu.

Airbus'ın, Çin'deki üretim tesisine yatırım yapmaya ve onu büyütmeye devam etmeye karar verdiğini hatırlatan CEO, bunun şirketin 2026 yılına kadar her ay 75 adet A320 serisi uçak üretme hedefine katkıda bulunacağını sözlerine ekledi.

Faury, "Teslimatları sağlama almak için doğru ekosisteme, ortaklara ve yatırım yeteneğine sahibiz. Bence bir ekosistem, güvenli ve rekabetçi bir ortamdaki çalışma şartlarından oluşur" dedi.

Faury'e göre, Airbus'ın Çin'de kullanımdaki filosu 2022 sonu itibarıyla 2.100 uçağı aşmış durumda. Üretimin yerelleştirilmesi ise şirketin Çin'deki pazar varlığı için hayati önem taşıyor.

CEO, "Çin'deki havacılık sektörü, dünyanın geri kalanından daha hızlı şekilde büyüyor. Bu yüzden burada olmaktan ve bu büyümeye katkıda bulunmaktan mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Faury'ye göre Airbus, dijitalleşme ve karbonsuzlaşmayı inovasyonun ana eksenleri olarak görüyor ve karbonsuzlaşmayı öne çıkarıp önceliklerinin merkezine alıyor.

Faury'nin Beijing ziyareti sırasında Airbus ile Çin Ulusal Havacılık Yakıtı Grubu, sürdürülebilir uçak yakıtı (SAF) için üretim, uygulama ve ortak standartların formülasyonu konusundaki işbirliğini artırmak için mutabakat zaptı imzaladı. Ortaklık, kaynakları çeşitlendirerek ve SAF üretimini artırarak SAF tedarik zincirini optimize etmeyi amaçlıyor.

Avrupalı havacılık devi ayrıca, Çin'den inovasyon alanındaki canlılığı kendi bölgesine getirmek için sabırsızlanıyor.

Şirket, Nisan ortasında, yerel yönetimler ve kurumların ortak çabasıyla Çin'in doğusundaki Suzhou'da Airbus Çin Araştırma Merkezi'ni kuracak. Merkez, hidrojen enerjisi altyapısı, dijitalleşme ve diğer ileri teknolojilere odaklanacak.

"Hidrojenin, havacılık sektörüne karbonsuzlaştırılmış çözümler getirme potansiyeline güçlü şekilde inanıyoruz" diyen Faury, şirketin 2035 yılına kadar ilk hidrojen uçağını pazara sunacağını belirtti.

"Havacılık tarihinin bu yeni bölümünün henüz başındayız ve kararlaştırılacak ve tanımlanacak çok şey var" diyen Faury, "Airbus olarak Çinli havacılık paydaşlarıyla ortaklığa değer veriyoruz ve Çin'de sivil havacılığın geleceğini şekillendirmede tercih edilen ortak olduğumuz için ayrıcalıklı hissediyoruz" diye konuştu.