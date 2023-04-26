Söyleşi: ABD'li Honeywell, Çin'in Saf Pazarına Girecek

BEİJİNG, 26 Nisan (Xinhua) -- ABD merkezli sanayi kuruluşu Honeywell, Çin'in sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) sektöründeki büyük pazar fırsatlarını keşfetmek için yerel ortaklarla el ele verecek.

Honeywell Performans Malzemeleri ve Teknolojileri Asya Pasifik Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Henry Liu, "Çin'in düşük karbon hedefine yönelik dönüşümü, sürdürülebilir teknolojilerin inovasyonu ve uygulanması için fırsatlar yaratıyor" dedi.

Liu, Honeywell'in Çin'de yeni SAF süreci teknolojisini ve çözümünü piyasaya sürdüğünü söyledi.

Yetkili, "Çin'in düşük karbon hedefine yönelik dönüşümüne önemli bir hedef olarak değer veriyoruz ve burada daha iyi iş fırsatları ve platformlar bulmayı umuyoruz" diye devam etti.

Liu, şirketin kısa süre önce yerel ortaklarla Çin genelindeki çeşitli bölgelerde SAF teknolojisinin gelişimi ve üretimini artırmak için çok sayıda mutabakat zaptı imzaladığını belirtti.

Bunlar arasında Honeywell ve Tianjin Serbest Ticaret Bölgesi'nin, kentin konumu ve endüstriyel avantajlarını Honeywell'in hazır teknoloji ve ekipmanıyla birleştirerek ülkenin kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde SAF üretimi için fırsatları ortaklaşa keşfetme konusunda vardıkları mutabakat da yer alıyor.

Liu'ya göre bu yoğun hareketlilik, şirketin Çin pazarına duyduğu güveni gösterirken, Çin'in yeşil geçiş sürecinde SAF ve diğer teknolojilere yönelik artan pazar talebini karşılamada da yardımcı olacak.

Honeywell geçtiğimiz yıl Eylül ayında, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde bulunan Lianyungang kentinde bir SAF üretim tesisi inşa etmek için Zhejiang Jiao Enprotech Stock Limited Şirketi ile işbirliği yaptığını duyurmuştu. Tesis, ana hammadde olarak mutfak atık yağları ve hayvansal yağlardan yararlanarak SAF üretecek.

Geleneksel yakıtlarla karşılaştırıldığında, hammadde olarak mutfak atık yağları ve hayvansal yağların kullanılması sera gazı emisyonlarını büyük ölçüde azaltabiliyor.

Yetkili, "Çin, öncü teknoloji ve çözümlerimizin çoğunu uygulamak için uygun alanlar ile bu teknik yöntemlerin doğrulanmasına olanak sağlıyor" dedi.

Liu, "Çin pazarındaki uygulamamız diğer pazarlar için de güçlü bir referans noktası sağlayarak, teknoloji uygulamasının küresel çapta güven ve gücünü artırmaya yardımcı olacak" şeklinde konuştu.