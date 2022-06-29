Kayseri'de iş yerinde bıçakla yaralanan kuyumcu 110 gün sonra hayatını kaybetti Kayseri'de iş yerine gasp amacıyla gelen şüpheli tarafından bıçakla boğazından yaralanan kuyumcu, 110 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kayseri'de iş yerine gasp amacıyla gelen şüpheli tarafından bıçakla boğazından yaralanan kuyumcu, 110 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Melikgazi ilçesi Millet Caddesi'nde, gasp amacıyla dükkanına giren bir kişi tarafından boğazından bıçakla yaralanan kuyumcu Fatih Nergis, tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. O.A, 11 Mart'ta müşteri gibi gittiği kuyumcu dükkanında, para ödeme bahanesiyle cebinden çıkardığı bıçakla iş yeri sahibi Fatih Nergis'i boğazından yaralamıştı. Nergis, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Olayın ardından yakalanan O.A, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. AA / Ergün Haktanıyan - Güncel Güncel Haberler

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