Şoygu koşulların Rusya ve Belarus'u savaşa hazırlık tedbirlerine zorladığını söyledi - Haberler

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Şoygu koşulların Rusya ve Belarus'u savaşa hazırlık tedbirlerine zorladığını söyledi

AA - Ali Cura - Güncel
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Şoygu koşulların Rusya ve Belarus'u savaşa hazırlık tedbirlerine zorladığını söyledi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, koşulların Rusya-Belarus Birlik Devleti'nin savunma kabiliyetini güçlendirme ve birliklerin savaşa hazırlık tedbirlerini artırmayı zorunlu kıldığını söyledi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, koşulların Rusya- Belarus Birlik Devleti'nin savunma kabiliyetini güçlendirme ve birliklerin savaşa hazırlık tedbirlerini artırmayı zorunlu kıldığını söyledi.

Şoygu, Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin ile Moskova'da bir araya geldi.

Görüşme öncesinde konuşan Şoygu, Belarus'un Rusya için önemli bir stratejik ortak, yakın dost ve müttefik olduğunu vurguladı.

Batı'nın eşi görülmemiş baskı ve kendilerine karşı ilan edilmemiş savaş koşulları altında Rusya ve Belarus'un ikili askeri iş birliğinin geliştiğine dikkati çeken Şoygu, Belarus'un ABD ve müttefiklerine karşı kararlılığı ile birleşik savunma alanı oluşumuna hazır olmasına önem verdiklerini ifade etti.

Ukrayna'daki durumu ve NATO ülkelerinin Batı sınırlarındaki eylemlerini hatırlatan Şoygu, "Koşullar, (Rusya-Belarus) Birlik Devleti'nin savunma kabiliyetini güçlendirmek, bölgesel birlik kuvvetlerinin ve birleşik bölgesel hava savunma sisteminin savaşa hazırlığını artırmak için acil ortak tedbirler alma ihtiyacını zorunlu kılıyor. Bugün bu giderek daha güncel hale geliyor. Rus tarafı bu konuda Belaruslu dostlarına her türlü desteği sağlamaya hazır." ifadelerini kullandı.

AA / Ali Cura - Güncel

DOST Partisi Sergey Şoygu Belarus Rusya Güncel Haberler

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