Son dakika haberleri! 'Batı'nın silah sevkiyatının artması, Kiev'i 'son Ukraynalıya kadar' savaşmaya kışkırtma niyetini gösteriyor'

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Batı ülkelerinin Ukrayna'ya silah sevkiyatını artırmasının Kiev yönetimini "son Ukraynalıya kadar" savaşmaya kışkırttığını söyledi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus ordusunun üst düzey kademesiyle yaptığı toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Rus ordusunun modern askeri çatışma koşullarına daha iyi uyum sağlamak için yeni savaş yöntemleri ortaya koyacağını ifade eden Şoygu, "Savunma Bakanlığının faaliyet planının tutarlı bir şekilde uygulanması, orduyu ve donanmayı daha da geliştirmeyi ve onlara gelişmiş askeri teçhizat sağlamayı amaçlıyor. Yeni savaş yöntemlerinin getirilmesi, Rus ordusunun modern silahlı çatışma koşullarına daha iyi adapte edilmesini mümkün kılacaktır" dedi.

"ABD VE BATI, KİEV REJİMİNİ 'SON ASKERİNE KADAR' SAVAŞMASI İÇİN KIŞKIRTIYOR"

Şoygu, "Rus ordusu, özel askeri operasyon sırasında başkomutan tarafından verilen görevleri yerine getiriyor. Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'ni özgürleştirme planımızı kademeli olarak uyguluyoruz ve barışçıl yaşamı yeniden tesis etmek için önlemler alıyoruz" dedi.

ABD ve Batılı ülkelerin Rusya'nın operasyonlarını engellemek için her şeyi yaptığını savunan Şoygu, "ABD ve kontrolündeki Batılı ülkeler, özel askeri operasyonu mümkün olduğunca geciktirmek için her şeyi yapıyorlar. Batı'nın silah sevkiyatının artması, Kiev rejimini 'son askerine kadar' savaşması için kışkırtma niyetini açıkça gösteriyor" şeklinde konuştu.

"RUSYA, KUZEY BİRLİKLERİNİ GÜÇLENDİRİYOR"

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması ihtimali üzerine Rus donanmasının ve ordusunun Baltık ve Kuzey noktalarında birliklerini arttırması ve bu bölgedeki son duruma değinen Şoygu, "Savunma Bakanlığının Kuzey Filosu güçleri savaş yeteneklerini geliştirmeye devam edecek. Bu planların uygulanması, 14. Kolordu'nun muharebe gücünü kademeli olarak artırmayı, kıyı birliklerinin savaş potansiyelini mevcuda kıyasla neredeyse bir buçuk kat artırmayı mümkün kılacak, güvenilir koruma ve egemenliğin sağlanmasını sağlayacaktır. Kuzey Filosu, Avrupa'daki askeri-politik durumun keskin bir şekilde kötüleşmesi, artan gerilim ve artan tehditler bağlamında görevlerini yerine getiriyor. 2022'de kuvvet gruplarının savaş yeteneklerini artırmaya devam ediyoruz. Potansiyel ve yeniden silahlanma gerçekleşiyor. Bu yıl 500'den fazla birime modern silahlar teslim edilecek" ifadelerini kullandı.

"RUS FÜZELERİNDE YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ KULLANILIYOR"

Rus ordusunun elindeki Kalibr ve Kinjal hipersonik füzelerle hedeflere daha kısa sürede ulaşılması noktasında yapay zeka teknolojisi geliştirildiğini belirten Şoygu, "Yapay zeka unsurlarının uygulanması da dahil olmak üzere gelişmiş telekomünikasyon teknolojilerini kullanma yolunu izliyoruz. Bu teknolojilerin kullanılması Kalibr ve Kinjal gibi yüksek hassasiyetli uzun menzilli silah sistemlerinin hedefe daha kısa sürede ulaşmasını mümkün kıldı" şeklinde konuştu.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel