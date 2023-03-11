SOYER: İKİNCİ YÜZYILIN İKTİSAT KONGRESİ İLE DÜNYAYA VERECEĞİMİZ MESAJ DEMOKRASİDİR

İZMİR'de 15- 21 Mart tarihleri arasında düzenlenecek İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'nin tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İktisat Kongresi sonucunda ortaya koyacağımız ilkeler, kim iktidarda olursa olsun her biri için ilham olmasını dilediğimiz kararlar. Türkiye'nin geleceğine ışık tutmak istiyoruz. Herkese yol gösterecek, rehberlik edecek metinler ortaya çıkarmak ana motivasyonumuz. Dünyaya vereceğimiz mesaj demokrasidir, ortak akıl inşasıdır" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 15- 21 Mart'ta gerçekleşecek olan İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi öncesinde bir otelde basın mensupları ile bir araya geldi. Toplantıda kongrenin içeriği hakkında bilgi veren Soyer, "Bizim İktisat Kongresi sonucunda ortaya koyacağımız bu ilkeler, kararlar tamamen aşağıdan yukarıya gelen, ortak akılla şekillenen bütün metinler, kim iktidarda olursa olsun her biri için ilham olmasını dilediğimiz kararlar. Biz şu veya bu iktidar için bir hazırlık yapmış değiliz. Biz Türkiye'nin geleceğine ışık tutmak istiyoruz. Bizim bugünün siyasal sorunlarıyla bir sorunumuz yok, bizim geleceğin siyasetini şekillendirmek, geleceğin iktisat politikalarını müzakere etmek gibi bir derdimiz var. Herkese yol gösterecek, rehberlik edecek metinler ortaya çıkarmak ana motivasyonumuz. Biz de sıkı sıkı takipçisi olacağız. Daima hatırlatacağız. Çok emek var. Çok ciddi bir vicdan, iyi niyet var. Bunun ziyan olmasına izin vermeyeceğiz. Bizim dünyaya vereceğimiz mesaj demokrasidir, ortak akıl inşasıdır" ifadelerini kullandı.

'FELAKET NEDENİYLE ERTELEDİK'

Kahramanmaraş merkezli afet nedeniyle kongrenin ertelendiğine değinen Soyer, "Bildiğiniz gibi büyük felaket nedeniyle kongremizi erteledik. 15-21 Şubat'ta gerçekleşecek toplantıyı mart ayına aldık. Büyük ölçüde çalışmalarımız bitmişti. Bizi bu kadar büyük bir kongre yapmaya iten saik 100 yıl önceki İktisat Kongresi, yanmış yıkılmış topraklar ve Misak-ı Mili ardından Misak-i İktisadi'den sonra kurulan cumhuriyet. 100 yıl önce yapılan kongreyi, 100 yıl sonra tekrar yapmak için yola çıktık. Toplantımızda, dünyanın her yerinden şehir plancıları olacak. İran'da büyük anıtların yapımcısı bir mimar bizimle birlikte olacak. Birçok ülkenin kaderinde önemli rol oynamış mimarlar misafirimiz olacak. 20 Mart'ta yapılacak belediye başkanları toplantısı gelecek yüzyılın dirençli kentlerinin yaratılmasının konuşulduğu bir toplantı olacak" dedi.

7 ANA BAŞLIK BELİRLENDİ

Kongrenin içeriğinden söz eden Soyer, "18 Mart'ta uzman masalarından gelen, kavramlaştırılan çalışmalar üç ayrı grubunun önüne sunuluyor olacak. Ağustos ayından beri sunduğumuz kararlar neticesinde ayın 20'sinde İstişare Kurulu'nun önüne gidecek ve 21'inde de hazirunun huzurunda bu kararları oyluyor olacağız. 7 gün sürecek kongrede her gün farklı bir konu işlenecek. Dünyanın her yerinden çok kıymetli konuşmacılar olacak. 7 başlık belirledik 'Yeniliğe davet' birinci başlığımız, 2'nci gün 'Vicdana Davet' başlığı ile kongremiz gerçekleşecek. 3'üncü gün 'Yürüyüşe Davet' başlığımız olacak. 4'üncü gün 'Doğamıza Davet' başlığı ile kongremiz devam edecek. 5'inci gün 'Değişime Davet Başlığımız'. Millet İttifakı'nın genel başkan yardımcıları bir araya gelecekler. Onların 3 saatlik bir oturumu olacak 6'ncı başlığı ise 'Sadakate Davet' olacak ve burada Millet İttifakı'nın genel başkanlarının buluşması olacak. 21 Mart'ta son günde ise 'Çokluğa ve Birliğe Davet' başlığı ile kongre son bulacak" ifadelerini kullandı.

'MOBİL BİR UYGULAMA BAŞLATTIK'

Kongreye katılacak vatandaşların dijital ortamda kayıt yaptırmaları gerektiğini ifade eden Soyer, "Mobil bir uygulama başlattık. Önce kayıt yaptıracak, ardından check-in yapacaklar. Mobil uygulamayı indirmeden ve check-in işlemini yapmadan kimse salona kabul edilmeyecek. Mobil aplikasyonunu indiren bileti almış oluyor. Bu aplikasyon tüm çalışmaları, müzakereleri bulabileceğiniz bir yer. 4 ana başlığın yanı sıra sokak ekonomisi, gençlik forumu, çocuk forumu gibi farklı forumları da dahil ettik" dedi.

'BİZ DE ORADAYDIK'

Öte yandan Soyer, bir televizyon kanalında afet bölgesine gönderilen yardımların '70 şehrin katkısıyla' ifadesini içerdiğini belirterek, "Sabah bir TV kanalında deprem bölgesinde yardım yapan belediyelerden söz edildi. '70 şehir ve birçok ilçesinin desteğiyle' diye başlıyordu. Sonra merakla izledim kim bu 70 şehir, neden 81 değil? 11 CHP'li Büyükşehir Belediyesi yoktu o 70'in içinde. Halbuki biz oradaydık, bu çok üzücü, talihsiz bir şey, bu yok saymak. Böyle olmamak lazım. Elbette Konya, Kocaeli, Bursa belediyeleri de elinden geleni yapıyor ama İzmir, İstanbul, Ankara büyükşehir belediyeleri de yapıyor" diye konuştu.(DHA)

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