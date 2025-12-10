Haberler

Doğal gaz işletmeci şirketi South Stream Transport BV, Hollanda'dan Macaristan'a taşınıyor

South Stream Transport BV, TürkAkım boru hattını işletebilmek için Hollanda'dan Macaristan'a taşınma kararı aldı. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, bu kararın hukuki ve mali zorluklara rağmen alındığını duyurdu. ABD ile yapılan anlaşma sayesinde şirketin faaliyetleri sürdürülecek.

Doğal gaz boru hattı işletmeci şirketi South Stream Transport BV'nin, Hollanda'dan Macaristan'a taşınması kararı alındığı bildirildi.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, duyuruyu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptı.

Szijjarto, TürkAkım boru hattını işleten şirketi, devam eden hukuki ve mali saldırılara rağmen sorunsuz şekilde faaliyetlerini sürdürebilmesi için Hollanda'dan Macaristan'a taşıma kararı aldıklarını belirtti.

ABD ile yakın zamanda imzaladıkları anlaşma sayesinde şirketin faaliyetlerinin devamı için gerekli koşulların sağlanacağını aktaran Szijjarto, TürkAkım boru hattının işleyişiyle ilgili ödeme işlemlerinin yaptırımlara tabi olmayacağını kaydetti.

Uluslararası basında yer alan haberlere göre, Kırım'ın ilhakı sonrası kamulaştırılan Ukrayna şirketi DTEK Krymenergo, yaşadığı kayıplar nedeniyle Rusya ile Ukrayna arasındaki karşılıklı yatırım koruma anlaşmasını gerekçe göstererek uluslararası tahkime başvurmuştu.

Hollanda'daki bir mahkeme de 2023'te Rusya'nın DTEK Krymenergo'ya yaklaşık 208 milyon dolar ödemesine hükmetmişti. Rusya'nın itirazı sonrası dava temyiz mahkemesinde görülmeye devam ediyor.

Amsterdam Bölge Mahkemesi, 8 Aralık'ta, South Stream Transport'un tüm varlıklarını dondurma kararı almıştı.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
