Scp'den ABD Büyükelçiliği Önünde "Venezuela" Protestosu: "İktidarın Bu Alçak Saldırı Karşısındaki Sessizliği, Kabul Edilemez Bir Teslimiyettir"

(ANKARA) - Sosyalist Cumhuriyet Partisi (SCP), ABD'nin Venezuela'ya saldırısını Ankara Büyükelçiliği önünde protesto etti. Açıklamada, " Türkiye'deki iktidarın bu alçak saldırı karşısındaki sessizliği ve danışmanların paylaşımları geri çekmesi, kabul edilemez bir teslimiyettir. Biz Türkiye halkının, Venezuela halkıyla tam dayanışma içinde olduğunu haykırıyoruz" denildi.

SCP üyeleri, ABD'nin Venezuela'nın başkenti Karakas'a yönelik askeri saldırısı ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun eşiyle kaçırılarak, ABD'ye götürülmesine ilişkin ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sosyalist Cumhuriyet Partisi, haydut Amerika Devleti'nin, Venezuela Bolivarcı Cumhuriyeti'ne yönelik hayasız akınını ve Devlet Başkanı Nicolás Maduro ile eşini kaçırma alçaklığını şiddetle kınıyor ve tüm dünya halklarını bu haydutluk karşısında ayağa kalkmaya çağırıyor. Dün, Karakas'ta patlayan bombalar, Gazze'de yaşanan kırım, tüm insanlığa, uluslararası hukuka ve bağımsızlık mücadelesi veren her bir ulusun egemenlik hakkına yapılmış alçakça bir saldırıdır. Trump yönetiminin bu vahşi eylemleri, Amerikan emperyalizminin, artık hiçbir kılıfı kalmamış, çıplak bir orman kanunuyla hareket ettiğini tüm dünyaya ilan etmiştir.

"Bu, Amerikan'ın ilk haydutluğu değil"

Bu, Amerikan'ın ilk haydutluğu değil. Bu, ulusların iradesini çiğneyen, kaynaklarını yağmalayan, halklarını kırdıran, katleden emperyalist canavarın kanlı tarihindeki yeni bir sayfadır. Vietnam'da milyonlarca insanı napalm bombalarıyla yakıp, köyleri tarumar eden aynı canavardır. 'Demokrasi' naralarıyla geldiği her yere ölüm, yıkım ve acı getiren bu haydut devlettir. Libya'da 'demokrasi' maskesi altında bir ülkeyi parçalayan, halkını köle pazarlarında satılan bir duruma düşüren aynı emperyalist güçtür. Suriye'de ülkenin petrolünü ve buğdayını çalıp, terör örgütlerini silahlandırarak bölgeyi kana bulayan aynı kanlı ellerdir. Gazze'de İsrail'e her gün milyonlarca dolar silah ve mühimmat sağlayarak, Filistin halkına yönelik soykırımı finanse eden ve destekleyen aynı şer gücüdür. ve şimdi sıra, petrol ve doğal kaynaklarıyla, Amerika'nın arka bahçesinde başı dik ve kararlı duruş gösteren Bolivarcı Venezuela'ya geldi. ABD, 'narko-terör' gibi uydurma bahanelerle, tıpkı Irak'taki 'kitle imha silahları' yalanında olduğu gibi, dünyayı kandırmaya çalışmaktadır.

Biz Sosyalist Cumhuriyet Partisi olarak, Türkiye halkı olarak, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde emperyalizme karşı verilen Kurtuluş Savaşı'nın ve Kuvayımilliye ruhunun mirasçılarıyız. Bu topraklar, işgalci emperyalist güçlere karşı verilen destansı bir mücadelenin meydanıdır. Bugün Venezuela'da olan, dün Anadolu'da yaşananlardan farklı değildir. Emperyalizme karşı mücadele evrenseldir. Washington'daki haydut çetesinin, dünyanın neresinde olursa olsun, bir halkın iradesine saldırması, bizim milli mücadelemize de saldırıdır. Türkiye'deki iktidarın bu alçak saldırı karşısındaki sessizliği ve danışmanların paylaşımları geri çekmesi, kabul edilemez bir teslimiyettir. Biz Türkiye halkının, Venezuela halkıyla tam dayanışma içinde olduğunu haykırıyoruz.

Amerikan emperyalizmi, ekonomik ablukalarla, askeri darbelerle ve açık işgallerle, tüm insanlığın başına bela olmuştur. Venezuela'daki son saldırı, bu sömürü ve talan düzeninin yeni bir aşamasıdır. Türkiye dahil, dünyanın dört bir yanındaki anti-emperyalist, yurtsever ve devrimci güçleri, Venezuela halkının yanında saf tutmaya ve bu haydutluğa karşı ortak bir cephe oluşturmaya çağırıyoruz. Latin Amerika'nın onurlu halklarını, Küba'yı, Meksika'yı, Brezilya'yı, Şili'yi ve direnen herkesi selamlıyoruz. Filistin'den Venezuela'ya emperyalizmin vahşeti, 'Yeni Bir Bağımsızlık Savaşları Çağı'nı açmaktadır. Venezuela yalnız değildir. Emperyalizmin zincirlerini kırmak için mücadele eden tüm dünya halkları, bugün Venezuela'nın yanındadır. Bu saldırı püskürtülecek, Maduro ve tüm siyasi tutsaklar özgürleştirilecek, Venezuela'nın bağımsızlığı ve egemenliği mutlaka zaferle taçlanacaktır."