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Sosyal Yardım Ödemelerinde Büyük Artış: Yaşlı ve Engelli Aylıkları Yükseldi

Sosyal Yardım Ödemelerinde Büyük Artış: Yaşlı ve Engelli Aylıkları Yükseldi
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ocak ayında memur maaş katsayısında yapılan düzenlemelerle birlikte sosyal hizmet modellerindeki aylıklarda önemli artışlar sağlandığını açıkladı. Yaşlılık, engellilik ve evde bakım yardımları için yapılan ödemeler, oranlarla birlikte önemli oranlarda yükseldi.

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ocak ayında memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığının 4 bin 664 liraya, yüzde 40-69 arası engelli aylığının 3 bin 723 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığının 5 bin 584 liraya, evde bakım yardımının 10 bin 125 liraya ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesinin de 7 bin 94 liraya yükseldiğini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ocak ayında memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki engelli ve yaşlı aylıkları, evde bakım yardımı ve çocuklar için SED ödemelerinde düzenlemeye gidildiğini açıkladı. Göktaş, şunları kaydetti:

"Sosyal yardım ödemelerinde yapılan artışlarla birlikte yaşlı aylığı 4 bin 181 liradan 4 bin 664 liraya, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşlarımızın aylığı 3 bin 338 liradan 3 bin 723 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlarımızın aylıkları da 5 bin 7 liradan 5 bin 584 liraya yükseldi. 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığının da 3 bin 338 liradan 3 bin 723 liraya yükseldi, ağır silikozis hastalarının aylığının 9 bin 185 liradan 10 bin 245 liraya çıktı.

"Evde bakım yardımı 10 bin 125 liraya çıktı"

Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yönelik başlatılan aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan 'Evde Bakım Yardımı' ile aylık ortalama 542 bin engelli vatandaşın desteklendiğinin altını çizen Göktaş, 2025 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım yardımının 9 bin 77 liradan 10 bin 125 liraya çıkarıldı. Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonu ile hareket etmekteyiz. Bu kapsamda 2024 yılı içerisinde toplam 54,7 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nda bulunmaktayız."

Göktaş, çocukların, öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesi çerçevesinde, ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için SED hizmeti sunulduğunu hatırlatarak SED'e yönelik ekonomik destek tutarlarında düzenlemeye gidildiğini belirten Göktaş, "SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 6 bin 360 liradan 7 bin 94 liraya yükseldi. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması da 10 bin 159 liradan 11 bin 332 liraya çıkarıldı" ifadesini kullandı.

Bireyin, ailenin ve toplumsal değerlerin korunmasına, güçlendirilmesine ve geliştirilmesine yönelik bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri uygulamaya devam edeceklerini vurgulayan Göktaş, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz. Dezavantajlı durumdaki bireyleri çeşitli hizmet ve sosyal yardım modelleri ile destekliyoruz. Yapılan yeni düzenleme sonrasında şubat ayından itibaren sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız."

Kaynak: ANKA / Güncel
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