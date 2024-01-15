Sosyal Yardım Ödemelerinde Artış: Yaşlı Aylığı ve Engelli Aylıkları Yükseliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sosyal yardım ödemelerinde yapılan artışlarla birlikte yaşlı aylığını 2 bin 348 liradan 3 bin 504 liraya yükseltiyoruz. Buna ek olarak yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşlarımızın aylıklarını 1874 liradan 2 bin 797 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlarımızın aylıklarını da 2 bin 811 liradan 4 bin 196 liraya çıkartıyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki ücretlerde yapılan düzenlemelere ilişkin açıklama yaptı. Göktaş, şunları söyledi:

"Türkiye Yüzyılı"nda tüm toplumu hedefleyen sosyal hizmet ve yardımların kapasitesini ve hizmetlerini iyileştirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda yeni hizmet modelleri ve alanları geliştirmeye, ortaya çıkacak yeni zorluklara ve risklere çözümler üretmeye devam ediyoruz.

"YAŞLI AYLIĞINI 2 BİN 348 LİRADAN 3 BİN 504 LİRAYA YÜKSELTİYORUZ"

Ocak ayı memur maaş katsayısındaki düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki ücretlerde artışa gidiyoruz. Sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığını 2 bin 348 liradan 3 bin 504 liraya yükseltiyoruz. Yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşlarımızın aylıklarını 1874 liradan 2 bin 797 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlarımızın aylıklarını da 2 bin 811 liradan 4 bin 196 liraya çıkartıyoruz.

Engellilerin kendi sosyal çevrelerinden ayrılmadan, aileleri ve yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasını ve güçlenmesini önemsiyoruz. Bunun için Evde Bakım Yardımı uygulamasını başlattık. Bu kapsamda aylık ortalama 560 bin engelli vatandaşımıza Evde Bakım Yardımı yapıyoruz. Daha önce 5 bin 97 lira olan söz konusu yardımı bu yılın Ocak-Temmuz dönem için 7 bin 608 liraya yükseltiyoruz.

Çocukların, öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesini esas alıyoruz. Bunun için ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarına yönelik Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetini hayata geçirdik. SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarını ortalama 3 bin 571 liradan 5 bin 330 liraya yükseltiyoruz. Koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması da 5 bin 705 liradan 8 bin 895 liraya çıkartıyoruz.

"DEZAVANTAJLI DURUMDAKİ BİREYLERİ ÇEŞİTLİ HİZMET VE SOSYAL YARDIM MODELLERİ İLE DESTEKLİYORUZ"

Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz. Dezavantajlı durumdaki bireyleri çeşitli hizmet ve sosyal yardım modelleri ile destekliyoruz. Şubat ayından itibaren sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız."