Bakan Göktaş: Sosyal yardım ödemeleri artırıldı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinin artırıldığını belirterek, bu kapsamda Evde Bakım Yardımının 13 bin 878 liraya, Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesinin 9 bin 723 liraya, koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalamasının 15 bin 533 liraya, ağır silikozis hastalarının aylığının ise 14 bin 42 liraya yükseldiğini açıkladı.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenlemeyle birlikte, toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik uygulanan sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde artışa gidildiğini belirtti. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla hiç kimseyi geride bırakmama hedefiyle hareket ettiklerini bildiren Göktaş, sosyal hizmet ve yardımların erişilebilirliğini ve etkinliğini artırmak için çalıştıklarını vurguladı. Sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları, evde bakım yardımı ve çocuklar için ödenen SED ödemelerinde yapılan artışın detaylarını paylaşan Göktaş, şunları kaydetti:

"Sosyal yardım ödemelerinde yapılan artışla birlikte ağır silikozis hastalarının aylığı 11 bin 840 liradan 14 bin 42 liraya, yaşlı aylığı 5 bin 390 liradan 6 bin 393 liraya, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşlarımızın aylığı 4 bin 302 liradan 5 bin 103 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlarımızın aylıkları da 6 bin 454 liradan 7 bin 655 liraya yükseldi. Diğer yandan 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 4 bin 302 liradan 5 bin 103 liraya çıktı."

'2025'TE TOPLAM 67,7 MİLYAR LİRA EVDE BAKIM YARDIMI'NDA BULUNDUK'

Göktaş, kronik hastalık yardımının 11 bin 702 liradan 13 bin 878 liraya, vefat yardımının ise 3 bin 727 liradan 4 bin 421 liraya yükseldiğini bildirdi.

Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yönelik 2006'da başlatılan aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan 'Evde Bakım Yardımı' ile aylık ortalama 517 bin engelli vatandaşın desteklendiğini bildiren Bakan Göktaş, "2026 yılı ocak-temmuz dönemi için Evde Bakım Yardımı 11 bin 702 liradan 13 bin 878 liraya yükseldi. 2025 yılında toplam 67,7 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nda bulunduk" dedi.

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK ÖDEMELERİ ARTTI

Çocukların, öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesi çerçevesinde, ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti sunulduğunu hatırlatan Göktaş, "SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ise ortalama 8 bin 198 liradan 9 bin 723 liraya yükseldi" dedi.

Ayrıca çocukların biyolojik ailelerinden ayrı kalmaları halinde devlet güvencesinde aile temelli bakım modelleri arasında yer alan koruyucu aile hizmetinin öncelikli olarak uygulandığını belirten Göktaş, "Koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması da 13 bin 96 liradan 15 bin 533 liraya çıkarıldı" ifadelerini kullandı.

Hizmet modellerini değişen ihtiyaçlara göre proaktif bir şekilde güncellediklerini belirten Bakan Göktaş, "Yapılan yeni düzenleme sonrasında şubat ayından itibaren sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız. Düşük gelirli birey ve ailelerimizi daha kapsamlı ve sürdürülebilir modellerle desteklemeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.