Sosyal yardım alan ailelerin farklı ilde eğitim gören çocuklarına 'ulaşım desteği' başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım alan ailelerin farklı ilde ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim eğitimi gören çocuklarının şehirlerarası ulaşım giderlerinin karşılanmasına yönelik destek programının başladığını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım alan ailelerin farklı ilde ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim eğitimi gören çocuklarının şehirlerarası ulaşım giderlerinin karşılanmasına yönelik destek programının başladığını bildirdi.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, ilk defa uygulanacak destek programıyla sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin eğitim süreçlerine katkıda bulunacaklarını vurguladı.

Yaklaşık 400 bin ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencisinin yararlanacağı destek programı için 300 milyon liraya yakın bütçe ayırdıklarını belirten Yanık, şu bilgileri verdi:

"Öğrencilerimize 2023 yılı için vereceğimiz desteğin üst limit tutarı 750 lira. Bu destek programıyla öğrencilerimizin yılda 2 defa gidiş dönüş ulaşım giderleri karşılanacak. Söz konusu programla ailesinden farklı bir ilde eğitim gören ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerimizin şehirlerarası ulaşım giderlerine destek olacağız."

Başvurular ailenin ikametinin bulunduğu yerdeki SYDV'ye yapılacak

Yanık, başvuruların öğrenci veya ailesi tarafından ailelerin ikametgah adresinde yer alan ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) yapılması gerektiğini kaydetti.

Sosyal yardım faydalanıcısı vatandaşların ayrım gözetmeksizin desteğe ihtiyaç duydukları her an yanlarında olduklarını vurgulayan Yanık, "Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin eğitim hayatlarına daha rahat devam edebilmeleri için bütün tedbirleri almaya devam ediyoruz. Öğrencilerimiz bizim geleceğimizdir. Bu programımızla öğrencilerimize ve ailelerine destek olmayı ve onlara katkı sağlamayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.