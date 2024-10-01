Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik

(ANKARA) - Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğe göre 27579 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin 27. maddesinin on altıncı fıkrası yürürlükten kaldırıldı.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nde gerçekleştirilen güncelleme Resmi Gazete'de yayımlandı. 12 Mayıs 2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin 27. maddesinin on altıncı fıkrası yürürlükten kaldırıldı. Ayrıca, yönetmeliğin 122. maddesinin başlığı "Türkiye İş Kurumu uygulamalarına ilişkin esaslar" olarak değiştirildi.

Yeni düzenlemeler, yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek ve yönetmeliğin uygulanmasından ise Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı sorumlu olacak.