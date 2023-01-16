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SOSYAL MEDYAYA YANSIYAN HIRSIZLIK GÖRÜNTÜSÜNDEKİ KADIN YAKALANDI

Güncel Haberler

BEYOĞLU'nda bir stantta alışveriş yapan kadının telefonunu çalarken cep telefonu kamerasıyla görüntülenen şüpheli yakalandı.

BEYOĞLU'nda bir stantta alışveriş yapan kadının telefonunu çalarken cep telefonu kamerasıyla görüntülenen şüpheli yakalandı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Beyoğlu'nda bir stantta alışveriş yapan kişilere yaklaşın kadına yaklaşan bir kadın cep telefonu çalıyordu.

Görüntüler üzerine çalışma başlatan polis olayın Beyoğlu Bereketzade Mahallesinde meydana geldiği belirledi.

Kimliği tespit edilen E.D. aynı gün Beyoğlu İstiklal Mahallesi'ndeki ikametinde yakalandı.

Şüpheli kadın, 'Nitelikli Hırsızlık" suçundan adliye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Beyoğlu Güncel Haberler

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