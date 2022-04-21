Sosyal medyanın ünlü isimlerinden 1400 adet fidan bağışı

Finansal işlem platformu Binomo tarafından influencerlar ile gerçekleştirilen Binomo Forest Cup kapsamında bağışlanan fidanlar doğayla buluştu. Sosyal medya dünyasının tanınan isimlerinin karşı karşıya geldiği maç sonucunda OGEM-VAK'a bağışlanan 1400 fidan ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Adana, Hatay, Muğla, Aydın ve Antalya bölgelerinde ekildi.

Beyoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşen gösteri maçında sosyal medyanın tanınmış isimleri yer aldı. Youtube dünyasından Cihan Albayrak, Mert Eren Bülbül, Ecenaz Üçer; Masterchef yarışmacılarından Furkan Yalçın, Özgül Coşar ve Batuhan Bayır; komedyen İlker Gümüşoluk, oyuncu Michele Cedolin ve basketbol gösteri sanatçısı Ümit Ucur maçta yer alan isimler arasındaydı.

Alım-satım platformu Binomo'nun gerçekleştirdiği Binomo Forest Cup etkinliğinin fidan bağışları OGEM-VAK tarafından doğayla buluşturuldu. Geçtiğimiz ay influencerların katılımıyla gerçekleşen gösteri maçı kapsamında 64-64'lük skor sonucunda 1400 fidan OGEM-VAK'a bağışlanmıştı. Sarı Takım ve Siyah Takım'ın mücadelesinde maç boyunca atılan her basket bir fidana dönüşerek 1400 fidanlık bir bağışa ulaşılmıştı.

OGEM-VAK'a bağışlanan 1400 fidan geçtiğimiz hafta itibariyle Adana, Hatay, Muğla, Aydın ve Antalya bölgelerindeki alanlarda dikilmeye başlandı. Dikilen çam fidanlarının bölgelerdeki ağaçlandırma çalışmalarına önemli bir katkısı oldu. Ekim çalışmalarının sonucunda bölgelerin ekolojik dengesine kavuşması OGEM-VAK tarafından yönetilecek. Doğaya büyük nefes katkısı olan çam ağaçları, özellikle yeni ağaçlandırma çalışmalarında en çok tercih edilen fidan türlerinden birini oluşturuyor.

HER BASKET OGEM-VAK İÇİN 10 FİDANA DÖNÜŞTÜ

Atılan her basketin 10 fidana dönüştüğü karşılaşmada atılan toplam 128 basket ve her seyirci adına bağışlanan fidanlar sonucunda 1400 fidan OGEM-VAK'a bağışlandı. Binomo Forest Cup kapsamında bağışlanan 1400 fidan, geçtiğimiz günlerde OGEM-VAK tarafından belirlenen bölgelerdeki ağaçlandırma çalışmalarında doğayla bir araya geldi.

TÜRKİYE'NİN ESKİ DOĞASINA KAVUŞMASI İÇİN HEMEN HAREKETE GEÇMELİYİZ

Gerçekleşen bağış ve ağaçlandırma çalışmalarıyla ilgili görüşlerini aktaran Binomo Kurumsal İletişim Direktörü Anne Khmel, "Türkiye doğasıyla, ekolojik dengesi ve türleriyle çok değerli bir canlılığa sahip. Bu muhteşem doğanın varlığını muhafaza edebilmesi ve daha da büyümesi için yalnızca Türkiye'de değil dünyanın birçok yerinde iklim değişikliklerine karşı çalışmalar yapmak gerekiyor. Bu kapsamda elimizi taşın altına koymamız gerektiğini fark ettik. Influencer arkadaşlarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz basketbol maçında her basketi 10 fidana dönüştürdük. Toplamda 1400 fidanı OGEM-VAK'a bağışlama fırsatı bulduk. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen dikimlerle fidanlarımızın doğayla buluştuğunu görmekten mutluluk duyuyoruz. Her şeyden önce ormanların eski haline hemen dönmesini bekleyemeyiz. Fakat bunun için hiç beklemeden, olabilecek en hızlı şekilde çözüm üretebiliriz. Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakabilmek için hemen bugün harekete geçmeliyiz. Binomo Forest Cup ile biz kendi adımıza ilk adımımızı attık. Bu adımların daha da büyümesi ve fazlalaşması için elimizden geleni yapacağız. Türkiye'nin eski doğasına kavuşması için uğraşacağız. Başta OGEM-VAK yetkilileri olmak üzere Binomo Forest Cup'a katılım gösteren tüm influencer ve ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Geçtiğimiz yıl gerçekleşen orman yangınlarına destek amacıyla Binomo tarafından düzenlenen Binomo Forest Cup oyuncuları Binomo'ya teşekkürlerini ileterek "Maçın kazananı ülkemizin ormanları oldu" mesajını paylaştı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel