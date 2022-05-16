- "Sosyal Medyadan, Sosyal Meydana"

SAMSUN - Samsun'da gençlerin sosyalleşmesi, kaynaşması adına 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde "Sosyal Medyadan, Sosyal Meydana" etkinliği düzenlendi.

19 Mayıs kutlamaları Samsun'da tüm hızıyla devam ediyor. Düzenlenen "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" etkinliği ile vatandaşlar gerçekleşen aktiviteler ile eğlenceli vakit geçirdi. Programda gençlik merkezlerinde yapılan atölye ve kulüp çalışmaları sergilendi. Robotik kodlama, Deneyap atölyeleri, el sanatları, yüz boyama, akıl ve zeka oyunları ve müzik alanında gençler yaptığı çalışmalar vatandaşlarla buluştu. Engelliler Haftası nedeni ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Engelsiz Spor Okulları tarafından halk oyunları gösterisi, şiir dinletisi, sportif etkinlikler yapıldı. Engelli bireyler tarafından yapılan el sanatları ürünleri sergilendi. Ayrıca 24. Deaflympics Yaz Olimpiyatları'nda Karate branşında kumitede olimpiyat ikincisi olan Sinem Özkan da bir gösteri yaptı.

"1 ay boyunca Atatürk'ün Samsun'a çıkışını kutlayacağız"

Programda konuşan Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Gençlerimizi iletişime, kaynaşmaya davet etmek adına bu etkinlik oluşturuldu. Gençlere bir nefes, alın, meydana gelerek birlikte olun mesajı vermek istiyoruz. Aramızda engelli kardeşlerimiz var. Burada herkes bütünleşti. Sabah ise Gençlik Haftası'nın çelenk töreni vardı. 1 ay boyunca Atatürk'ün Samsun'a çıkışını kutlayacağız" dedi.