Sosyal medyadan sokağa taşan taş, sopa ve bıçaklı kavgada 12 şüpheli adliyeye sevk edildi (2) - Haberler

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Sosyal medyadan sokağa taşan taş, sopa ve bıçaklı kavgada 12 şüpheli adliyeye sevk edildi (2)

Demirören Haber Ajansı - Fırat Akay - Güncel
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Sosyal medyadan sokağa taşan taş, sopa ve bıçaklı kavgada 12 şüpheli adliyeye sevk edildi (2)

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIBodrum'da sosyal medya üzerinden tartışan ve daha sonra sokakta taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga eden 12 şüpheliden F.K. tutuklanırken, diğer 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - 1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bodrum'da sosyal medya üzerinden tartışan ve daha sonra sokakta taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga eden 12 şüpheliden F.K. tutuklanırken, diğer 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla),


Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel

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