Sosyal medyadan sokağa taşan taş, sopa ve bıçaklı kavgada 12 şüpheli adliyeye sevk edildi (2)

BODRUM, MUĞLA (DHA) - 1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bodrum'da sosyal medya üzerinden tartışan ve daha sonra sokakta taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga eden 12 şüpheliden F.K. tutuklanırken, diğer 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla),