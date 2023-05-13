SOSYAL MEDYADAN HABERLEŞİP MOTOSİKLETLERİNİ ÇALAN ŞEBEKENİN PEŞİNE DÜŞTÜLER

İSTANBUL'da motosikletleri, bir hırsızlık şebekesi tarafından çalınan mağdurlar sosyal medya üzerinde haberleşerek biraraya geldi. Adım adım iz süren güvenlik kamerası kayıtlarını toplayan ve şikayette bulunan mağdurlar, motosikletlerini çalanların bir an önce yakalanmasını, motosikletlerinin de kendilerine verilmesini istiyor.

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde motosikletleri hırsızlık şebekesi üyeleri tarafından çalınan mağdurlar sosyal medya üzerinden haberleşerek biraraya geldi. Hırsızlık mağdurları, hırsızların özellikle satılık motosiklet ilanlarından yola çıktığını belirtiyor. Motosikletleri satın alma bahanesiyle görmeye geldiklerini söyleyen mağdurları, şebeke üyelerinin hepsi yan yöntemi kullandığını ve motosikletleri çaldıktan sonra başkalarına satmaya çalıştıklarını söylüyor. Hırsızlık şebekesi üyelerinin yakalanmasını isteyen mağdurlar motosikletlerinin de bir an önce kendilerine verilmesini istiyor.

Avcılar'da Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde oturan Medet Görkem Kaya, Nisan ayında 34 EBH 053 plakalı motosikletini satmak için internette satılığa çıkardı. İlanı gören ve motosikleti almak isteyen kişi, daha sonra Kaya ile buluşma noktasına geldi. Şüpheli bu sırada motosikleti alarak kaçtı. Medet Görkem Kaya ve arkadaşları, onu yakalayarak polise teslim etti. Şüpheli yakalansa da motosiklete ulaşılamadı. Polise teslim edilen şüpheli sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Medet Görkem Kaya yaşadığı olaydan sonra, sosyal medya aracılığı ile motosiklet hırsızlığı mağdurları ile biraraya geldi. Motosikletinin çalındığı ana ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarını topladı.

"MOTORU İNCELEME BAHANESİYLE TEHDİTLE GASBEDİYORLAR"

500 bin TL'lik motosikleti çalınan Görkem Kaya, "Fazla kalabalıklar. Biz şu anda sadece Mehmet Bolat isimli şahsa ulaştık. Bunlar anlaşıyorlar aralarında ilanlardan motorlara bakıyorlar. Sonra gelip incelemek suretiyle motora binip çalıştırıp o esnada da tehdit edip gasbetmeye çalışıyorlar. Gerekirse ellerinden silah çıkartıp o şekilde kaçıyorlar. Zorlayıp korkutup kaçmaya çalışıyorlar. Bizim burada bu şekilde oldu. Kamere kayıtları herşey var. Daha sonra tekrar iletişime geçiyorlar. Şahıslar motorları çaldıktan sonra tekrar iletişime geçiyorlar. Başka yere satıyorlar. Motorları tekrar para karşılığında bize geri vermeye çalışıyorlar. Korkuları yok. Ses kayıtları, telefon görüşmeleri aktif. Yüksek ihtimalle sahte kimlik kullanıyorlar yakalamaya girmiyorlar. Günde 2 tane motor çalıyor bunlar. Bunlar bir tür şebekeler. Bunların bir tanesini yakaladığınızda onların etrafına ulaşılabilirse, belki birçok kişinin motoru bulunabilecek. Yüzlerce kişi ulaştı bana. Bu insanların hepsi mağdur ve hepsi de aynı şahıs tarafından çalındığını söylüyor" şeklinde konuştu.

" MOTOSİKLETİM ÇALIŞTIĞIM FİRMANIN OTOPARKINDAN ÇALINDI"

Bir başka mağdur Berkay Çalmaz ise, 200 bin TL değerindeki motosikletini çaldırdı. Berkay Çalmaz," 7-8 ay önce çalıştığım firmanın otoparkından çalındı motosikletim. Gürpınar Karakolu'nda ifadem var .Hiçbir şekilde bir geri dönüş olmadı. Kuzenimin motoru çalındı Cuma günü. Çalan kişilerin isimleri aynı isimler. Polis hiçbir takipte bulunmadığı için biz kendi çabalarımızla takip ettik. Aynı isimler ve aynı lakaplar geçiyor. Güvenliğin önünden bir motosikletle girip kafalarında kaskla gidon kilidini kırarak, götürmek suretiyle çaldılar. Gürpınar Karakolu'nda tutanağım var belgeler var. Ama hiçbir şekilde bana geri dönüş yapılmadı." şeklinde konuştu.

"POLİS EKİPLERİYLE MOTOSİKLETLERİMİZİ ARIYORUZ"

Motosikleti Ramazan Bayramı'ndan önce Sarıyer'den çalınan Kürşat Taşdemir ise, "Şahıs motora bakmaya geliyor Bir tur atayım diyor. O sırada biniyor. Motoru alıp gidiyor. Şu anda 450 bin TL civarında değeri. Güvenlik kameraları tutanaklar herşey mevcut bize" diye konuştu. Motosikletini çaldıran Hakan Gökçe ise, " Toplanıp böyle polis ekipleriyle motosikletlerimizi arıyoruz. Şahıslar aynı. Kişiler aynı oluyor ama nedense salınıyor. Hiçbir şekilde karakollardan bize dönüş olmuyor. Biz kendi imkanlarımızla bulmaya çalışıyoruz . Motorumuzu bize parayla satmaya çalışıyorlar. Kendi motorumuzu parayla almak zorunda kalıyoruz. Kimse bize motorumuzu geri vermiyor. Bunun bir cezası mı yok anlamadım. Adamın 40-50 dosyası var motor çalmaktan Adam elini kolunu sallayarak geziyor " dedi.