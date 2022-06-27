Sosyal medyadan çağrı yapınca çalınan 6 arı kovanı geri getirildi - Haberler

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Sosyal medyadan çağrı yapınca çalınan 6 arı kovanı geri getirildi

Demirören Haber Ajansı - Ali Gökdal - Güncel
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Sosyal medyadan çağrı yapınca çalınan 6 arı kovanı geri getirildi

ADANA'nın Kozan ilçesinde 8 arı kovanı çalınan Abdurrahman Avcı, sosyal medyadan hırsıza kovanlarını geri getirmesi için çağrıda bulundu.

ADANA'nın Kozan ilçesinde 8 arı kovanı çalınan Abdurrahman Avcı, sosyal medyadan hırsıza kovanlarını geri getirmesi için çağrıda bulundu. Kovanları çalan hırsız  2 hafta sonra 6 kovanı tekrar yerine koydu. Avcı gelmeyen 2 kovanı için de hırsıza seslenerek, "Eğer başka bir yerde yine hırsızlık yapmazsa 2 kovan arıyı ona hediye ediyorum. Hakkımı da helal ediyorum" dedi.

İlçeye bağlı Karacaören Mahallesi'nde hobi amaçlı arıcılık yapan Abdurrahman Avcı'ya ait 9 kovandan 8'i, 6 Haziran günü kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Arıları çalınan Avcı, sosyal medya hesabından geri getirilmesi için çağrıda bulundu. Olaydan bir süre sonra kalan kovanlarını kontrol etmek için giden Avcı, çalınan 6 kovan arısının geri getirildiğini gördü.

'HAKKIMI DA HELAL EDİYORUM'

Arılarına kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade eden Avcı, "Sosyal medyadan çağrılarda bulunmuştuk. Eşe dosta haber verdik. Hırsızların Allah'tan korkup geri getirdiğini düşünüyorum. 8 kovan arımız çalınmıştı 6'sı geri geldi. Eğer başka bir yerde yine hırsızlık yapmazsa 2 kovan arıyı ona hediye ediyorum. Hakkımı da helal ediyorum" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Güncel

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