Sosyal medyadaki ucuz tişört, fanila çıktı

Tişört sipariş etti, fanila geldi

NEVŞEHİR - Nevşehir'de internetten aldığı ürünlerin yerine atlet gören vatandaş, neye uğradığını şaşırdı.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde yaşayan Yağmur Soysaldı, sosyal medya reklamında ünlü bir markaya ait tişört reklamı gördü. Görselleri hoşuna giden Soysaldı, 8 adet tişört sipariş etti. Kapıda kredi kartı ile ödemek üzere siparişi onaylayan Soysaldı, ürünleri eline alınca hayal kırıklığına uğradı. Aldığı markalı tişört yerine ucuz tişört ve atlet geldiğini söyleyen Soysaldı, "Bu ürünlerin reklamlarını internette gördüm. İhracat kalıntısı diye indirimli satılıyordu. Ucuz diye 8 adet aldım. Ürünleri açınca sadece bir tanesinin üzerinde ilgili firmanın markası olan sahte bir tişört vardı. Ben tişört diye sipariş verdim fakat paketten atlet çıktı. Ürünleri görünce şok oldum. Kredi kartı ile ödeme yapmıştım. Yaptığım ödemenin durdurulması için bankaya müracaat ettim. Fakat oradan da bir sonuç alamadım" şeklinde konuştu.

"Başka kimse dolandırılmasın"

Yurt dışından emekli olduğunu ve gününü evindeki bahçesinde çalışarak geçirdiğini söyleyen Yağmur Soysaldı, internet sitelerinden yapılan alışverişlere dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Bu tür reklamları sosyal medyada çok görüyoruz. Onun için herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Benim üzüldüğüm tek şey bu parayı alan ailelerdeki kişiler bu parayı nasıl yiyecek ve çocuklarına nasıl yedirecek. Haram para ile yetişen büyüyen çocuklardan bu ülkeye ne gibi bir fayda gelecek" dedi.