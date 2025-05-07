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Sosyal medyada Cumhurbaşkanı'na hakaret eden kişi gözaltına alındı

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı'na hakaret eden kişi gözaltına alındı
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EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada yer alan röportajda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadeleri nedeniyle A.K.'nin gözaltına alındığını duyurdu.

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada yer alan röportajda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadeleri nedeniyle A.K.'nin gözaltına alındığını duyurdu.

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Instagram sosyal medya platformunda 'ilavetv.07' kullanıcı\rumuzlu hesap yöneticisi A.K., bir röportaj sırasında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak kullandığı hakaret içerikli ifadeler nedeniyle, Antalya İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gözaltına alınmış, şahıs hakkında hukuki işlem başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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