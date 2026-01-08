Haberler

Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını etkilemeye yönelik paylaşım yapan kişilere soruşturma

Güncelleme:
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasası araçlarını etkileyen yalan ve yanıltıcı bilgiler paylaşan sosyal medya hesapları hakkında soruşturma başlattı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkileyen sosyal medya kullanıcıları hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan sosyal medya hesapların sahipleri hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Suçları Bürosu tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığına şüphelilerin gerçek kimlik bilgileri ve delil tespiti konusunda yazılı talimat verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Melike Gallenkuş Ayfar - Güncel
