Sosyal Medyada Yasa Dışı Bahis Reklamlarına Dikkat!

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Çoğalan, sosyal medyada, mizah içerikli videoların içine gizlenen yasa dışı bahis sitesi reklamlarının artış gösterdiğine dikkati çekerek, bu tür paylaşımları yapan kullanıcıların cezai işlemle karşılaşabileceğini bildirdi.

Çoğalan, AA muhabirine, sosyal medyada giderek artan yasa dışı bahis reklamları ve bu paylaşımların hukuki boyutlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yasa dışı bahis sitelerinin son dönemde mizah, spor ve eğlence içeriklerine gizlenmiş reklamlarla kullanıcıları hedef aldığına işaret eden Çoğalan, bu tür reklam faaliyetlerinin yasaklandığını ve suç olduğunu vurguladı.

"3 yıla kadar hapis cezası var"

Çoğalan, "Reklam vererek kişileri bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik edenler, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezasıyla karşılaşabiliyor." dedi.

Bazı kişilerin, bu reklamları mizah veya spor içeriklerine gizlediği takdirde cezai yaptırımdan kurtulabileceğini düşündüğünü aktaran Çoğalan, "İçeriğe reklamı istedikleri kadar gizli şekilde yerleştirsinler, sonuçta kişileri reklam vermek suretiyle kumara teşvik ediyorsanız, yani kanunda yazan unsurlar mevcutsa, yine cezai yaptırım uygulanacaktır. Çünkü suç işlenmiş oluyor." ifadelerini kullandı.

Söz konusu eylemleri tespit etmeye yönelik etkili şikayet mekanizmalarının oluşturulabileceğini, cezai yaptırımların artırılabileceğini dile getiren Çoğalan, yapay zeka desteğiyle de bu reklamların önüne hızlıca geçilebileceğini söyledi.

Yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının yer aldığı içerikleri paylaşan kişilerin "Para kazanmak amacıyla paylaşım yaptım yasa dışı olduğunu bilmiyordum." şeklindeki savunmalarının da mazeret sayılmayacağını belirten Çoğalan, "Bu kişilerin, 'Ben bu fiili yaptığımda bunun suç olduğunu bilmiyordum', 'Bu fiil karşılığında şu kadar ceza alacağımı bilmiyordum' gibi savunmalar yapmasına kimse itibar etmeyecektir." diye konuştu.

"Yasa dışı kumar oyunları için şikayet sitesi oluşturulabilir"

Avustralya'da yasa dışı bahis reklamlarının engellenmesi için bir şikayet sistemi oluşturulduğunu anlatan Çoğalan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizdekine benzer bir kanun Avustralya'da var, orada mesela spor bahisleri yapılabilmesi için devletten izin almanız gerekiyor, ayrıca yasa dışı bahislerin reklamlarının da yapılması yasak. Avustralya'da kişiler bir yasa dışı bahis sitesinin reklamını gördüğünde iletişimle ilgili otoritenin internet sitesine girip, direkt şikayette bulunabiliyor. Bizde de belki BTK ya da Reklam Kurulu bünyesinde yasa dışı kumar oyunları için bir şikayet sitesi oluşturulabilir, insanlar da böyle hukuka aykırı durum görürlerse oraya hemen başvurabilir."

Yasa dışı bahisle mücadelede toplumsal farkındalık artırıcı kampanyaların, eğitim programlarının düzenlenmesinin ve yapay zeka tabanlı denetim mekanizmalarının hayata geçirilmesinin önemine vurgu yapan Çoğalan, bu konuda ailelerin de çocuklarını bilinçlendirmesi gerektiğini kaydetti.