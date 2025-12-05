Haberler

Sosyal medyada 'MR.fergio' hesabından adliyeye helikopterle giriş yapıldığı iddialarına soruşturma

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'mr.fergio' hesabından adliyeye helikopterle giriş yapıldığına dair gerçek dışı paylaşımlar nedeniyle 'yanıltıcı bilgi yayma' suçundan soruşturma başlattı.

'MR.fergio' hesabından adliyeye helikopterle giriş yapıldığı yönündeki paylaşımlar üzerine 'yanıltıcı bilgi yayma' soruşturması başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 04 Aralık'ta 'mr.fergio' isimli sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul Adalet Sarayı yerleşkesine helikopter vasıtasıyla ulaşım sağlandığına yönelik gerçek dışı ve halkı yanıltmaya yönelik paylaşımlar yapıldığı, ayrıca ilgili paylaşımların başka sosyal medya hesapları tarafından da dolaşıma sokulduğunun tespit edilmesi üzerine; 'Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

