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Sosyal medyada uygunsuz video paylaşan Kamerunlu şüpheli yakalandı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesabından uygunsuz video paylaşan Kamerunlu şüpheliyi Beylikdüzü'nde yakalayarak gözaltına aldı.

SOSYAL medya hesabından uygunsuz video içeriği paylaşan Kamerunlu şüpheli, polis ekipleri tarafından Beylikdüzü'nde yakalanarak gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, 27 Kasım Pazar günü sosyal medya hesabından uygunsuz görüntüler içeren video paylaşan Kamerun uyruklu kişi hakkında inceleme başlattı. Yapılan incelemelerin ardından video çekerek uygunsuz paylaşımlar yapan kişinin kimlik bilgileri tespit edildi. Kimliği tespit edilen şüpheli E.F.K.M.N., polis ekipleri tarafından Beylikdüzü Gökevler Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Beylikdüzü Göçmen Göçmen Kaçakçılığı Gözaltı Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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