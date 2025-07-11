Sosyal Medyada Terör ve Suç Propagandasına 19 Kişi Hakkında İşlem

Erzurum'da sosyal medya platformlarında terör örgütü propagandası yapan, devlet büyüklerine hakaret eden ve suç içerikli paylaşımda bulunan 19 kullanıcı hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, haziran ayında sosyal medya/URL adresleri üzerinde çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 13, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği tespit edilen 1, "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçunu işlediği tespit edilen 2, "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçunu işlediği tespit edilen 1, trafik kanununa muhalefet suçunu işleyen 1, "6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçunu işlediği tespit edilen 1 şahısla ilgili adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda, yasa dışı bahis ve kumar içerikli 271 site ile hesap hakkında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirimde bulunularak işlem yapılması sağlandı.