SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜYE GÖZALTI
İSTANBUL'da bir lise öğrencisinin Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik tepki çeken hareketlerini içeren sosyal medya videosu üzerine polis harekete geçti.
İSTANBUL'da bir lise öğrencisinin Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik tepki çeken hareketlerini içeren sosyal medya videosu üzerine polis harekete geçti. Videodaki A.E.S (17) yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli ve idari süreç başlatıldığı kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel