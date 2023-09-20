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SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜYE GÖZALTI

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İSTANBUL'da bir lise öğrencisinin Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik tepki çeken hareketlerini içeren sosyal medya videosu üzerine polis harekete geçti.

İSTANBUL'da bir lise öğrencisinin Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik tepki çeken hareketlerini içeren sosyal medya videosu üzerine polis harekete geçti. Videodaki A.E.S (17) yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında  adli ve idari süreç başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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