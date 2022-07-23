Sosyal medyada tanışan akondroplazili çift için ikinci düğün Sivas'ta yapıldı

Sosyal medyada tanışarak evlenmeye karar veren akondroplazili (boyları normalden çok kısa) çiftin ikinci düğünü Sivas'ta gerçekleştirildi.

Sosyal medyada tanışarak görüşmeye başlayan 108 santimetre boyundaki Gümüşhaneli Emine Demirel (24) ile yine aynı boydaki Sivaslı Ahat Öztürk (23), nişanlandıktan bir süre sonra da evlenmeye karar verdi.

Demirel ile Öztürk, 2 gün önce Gümüşhane'de yapılan kına gecesi ve düğünün ardından Sivas'ta da düğün yaptı.

Paşabahçe Mesire Alanı'ndaki düğün salonuna davetlilerin alkışlarıyla giren çift, yakınlarıyla doyasıyla eğlendi.

Ahat Öztürk, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok mutlu olduklarını belirterek, "İlk düğünümüz ve kına gecesi, müstakbel eşimin memleketi Gümüşhane'de oldu. Çok da güzel oldu. Oranın halkına da ilgilerinden dolayı çok teşekkür ederim." dedi.

Bambaşka duygular içerisinde olduğunu dile getiren Emine Demirel ise "İnsanın hayatına birisinin girmesi harika bir şeymiş. Aşkı, sevgiyi her şeyi onunla tattım. Sabretmeyi de onunla öğrendim. Onu çok seviyorum." diye konuştu.

Çift, daha sonra nikah masasına oturdu.